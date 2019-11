Près de 200.000 foyers restaient privés d'électricité en France vendredi soir après d'importantes chutes de neige dans la région Rhône-Alpes, qui ont causé la mort d'un automobiliste - écrasé par un arbre - et perturbé le trafic sur plusieurs axes routiers et ferroviaires.

La situation s'améliorait progressivement mais 190.000 foyers étaient encore dépourvus de courant à 20H00, soit 140.000 de moins qu'en matinée, selon le gestionnaire du réseau Enedis.

"Il y a une neige très abondante. Les conditions de la nuit étaient difficiles et il est difficile de dire pour l'instant la date du rétablissement" complet, avait déclaré dans la journée le représentant d'Enedis.

La fermeture d'axes routiers a compliqué aussi la tâche des "plus de 2.000 techniciens" mobilisés sur le terrain.

Préfectures et collectivités locales ont identifié les lieux à réalimenter en priorité, via le réseau ou par 210 groupes électrogènes en cours d'installation ou d'acheminement.

A Romans-sur-Isère dans la Drôme, département le plus touché, des commerces n'ont pas ouvert vendredi faute d'alimentation électrique, de même que la mairie. Les équipements sportifs resteront fermés ce week-end, ainsi que les écoles lundi, pour des vérifications de sécurité.

La préfecture du département a mis à disposition 300 places d'hébergements en urgence, en plus du dispositif habituel, pour accueillir des personnes privées de courant.

Plus de 10.000 clients particuliers et entreprises de l'opérateur de téléphonie Orange ont par ailleurs été privés de téléphonie fixe en Drôme et Ardèche, et quelque 50.000 clients d'internet.

Jeudi soir et dans la nuit, d'importantes chutes de neige ont touché le centre-est du pays, un épisode "particulièrement précoce dans la saison" selon Météo France qui avait placé sept départements en vigilance orange.

L'organisme de prévision a relevé "des hauteurs de neige remarquables", avec 15 centimètres à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, et 21 cm sur le tarmac de celui de Grenoble.

Ployant ou cassant sous le poids de flocons abondants et collants, des arbres et des câbles électriques sont tombés sur la chaussée. En Isère, un automobiliste de 63 ans a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il tentait d'en dégager un autre tombé sur la route.

A la faveur du redoux vendredi matin, les restrictions de circulation des poids lourds sur l'autoroute A7 entre Vienne et Orange ont été levées et 1.300 camions immobilisés au sud de Valence ont repris la route. Des bouchons ont encore ralenti le trafic autoroutier dans l'après-midi.

Autre conséquence de l'épisode: à Valence, la prison est restée dans le noir pendant plusieurs heures jeudi soir en raison d'une panne de courant et d'un dysfonctionnement des groupes électrogènes de secours, selon le syndicat UFAP.

Autour de Grenoble, les trois lignes ferroviaires en direction de Lyon, Valence et Veynes (Hautes-Alpes) ont été bloquées par des chutes de branches et d'arbres sur les voies, qui ont nécessité des dizaines d'interventions depuis jeudi soir, selon la SNCF.

Le trafic a pu reprendre vers 16H00 depuis Lyon. Quelques voies restent encore à dégager localement.

Sur la ligne TGV en vallée du Rhône, la vitesse a seulement été réduite par endroits. Les problèmes d'alimentation électrique nécessitent, par endroit, d'utiliser des groupes électrogènes pour chauffer des gares, faire marcher la signalisation, voire des postes d'aiguillage, relève la SNCF.

Au nord de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), un train régional a roulé sur un arbre, provoquant des dégâts sur le train, mais sans faire de blessés.

Quelques trains avaient dû être évacués dans la nuit et leurs passagers hébergés dans des hôtels, faute de correspondances.