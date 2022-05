C'est un fait divers sordide qui s'est déroulé dimanche après-midi dans un parc de Cahors, dans le département français du Lot, rapporte France Bleu. Une mère de famille a en effet été agressée sexuellement par un jeune de 16 ans, sous les yeux de ses propres enfants.

Le jeune homme de 16 ans a attrapé la femme d'une cinquantaine d'années, l'a plaquée contre un mur et a frotté son sexe sur elle. La mère de famille a finalement pu s'échapper, et a fui avec ses enfants âgés de 7 et 10 ans chez sa fille aînée qui n'habitait pas loin des lieux.

Le compagnon de la fille de la victime, prévenu des faits, est arrivé sur les lieux de l'agression pour s'expliquer avec le jeune délinquant. Une bagarre s'en est suivie et le gendre a reçu un coup de poing dans le visage.

Finalement, la police est intervenue et le jeune de 16 ans a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un mineur non accompagné déjà connu de la justice.