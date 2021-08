L'histoire de Francis Lopes, cet octogénaire résidant à Montpellier, est insolite. Depuis 2006, cet homme paie les impôts de son homonyme. L'organisme français de retraite AG2R se trompe en effet de Francis Lopez chaque année, et ce depuis 15 ans maintenant. "Je suis né dans la même ville, le même jour avec le même prénom. On s’appelle Francis Lopez, tous les deux, nés à Oran le 6 octobre 1938 et on a le même numéro de sécurité sociale sauf les trois derniers chiffres", explique l'homme âgé de 82 ans.

"J’ai commencé à avoir des problèmes en 2006 et aujourd’hui c’est moi qui paie ses impôts. L’ennui c’est que si rien ne se passe je serai prélevé sur les années prochaines s’ils font toujours la sourde oreille, s’ils ne veulent pas régler cette affaire", raconte Francis à RMC dans la matinale "Appoline Matin", une émission qui règle les problèmes en tous genres des auditeurs.

Pendant longtemps, Francis parvenait à contourner ce problème en déduisant les sommes versées à l'autre Francis Lopez du total de ses revenus. Mais, lorsque le système est passé au prélèvement à la source, cette manière de faire ne fonctionnait plus et ce dernier a payé 700 euros d'impôts pour des sommes qu'il n'avait jamais reçues.



Depuis plusieurs mois, Francis Lopez tente de régler ce problème, en vain. C'est pourquoi il a fait appel à la radio française pour tenter de solutionner cette perte financière annuelle. "Je suis allé plus de cinq ou six fois au service des impôts et ils n’ont jamais pu régler cette affaire-là. AG2R, au téléphone, c’est impossible d’avoir le bon service. On me dit toujours que je suis au mauvais service. Je fais le tour des services AG2R et je retombe au départ sans réponse".



Contactées directement par RMC, la Direction générale des finances publiques et la mutuelle AG2R ont déclaré que sa situation allait être régularisée très prochainement. Francis Lopez devrait ensuite être remboursé des sommes payées après avoir déposé une réclamation en ligne.