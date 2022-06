Après huit ans de relation, François Hollande et Julie Gayet ont sauté le pas et se sont dit "oui" devant leurs amis et famille. La cérémonie s'est tenue ce samedi dans la ville de Tulle en Corrèze, terre électorale de François Hollande puisqu'il fut député du département de 1988 à 1993 et de1997 à 2007.

La cérémonie était resté très secrète et s'est faite en petit comité. C'est Bernard Combes, ami de l'ancien président qui fut son suppléant à l'Assemblée national, qui a procédé au mariage civil.

C'est la toute première fois que François Hollande se marie. Pour rappel, l'homme politique est père de quatre enfants qu'il a eus avec son ancienne compagne, Ségolène Royal.