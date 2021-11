Ce lundi matin, nos confrères du Soir évoquaient la création d'une énorme base de données santé, qui devait être approuvée - ou non - ce lundi en Commission santé, et qui posait problème en termes de protection des données. Concrètement, les députés doivent se prononcer sur un projet de loi "portant sur des dispositions diverses en matière santé", et qui contient un chapitre sur la mise en place d’une base de données centralisée et unique qui rassemblerait les prescriptions électroniques de médicaments. Ce système, contenant donc des données privées et parfois sensibles, serait géré par l'Inami.

Jusqu'ici, pas de problème. Mais il est inscrit dans le projet de loi que l'Inami peut faire appel à un sous-traitant pour gérer ces opérations, et ce sous-traitant pourrait être la Smals, société dirigée par Frank Robben. Cependant, ce dernier gère également eHealth, plateforme qui héberge pour le moment les "clés de lecture" de la base de données de l'ASBL Recip-e, qui s'occupe actuellement de la création et la délivrance de prescriptions électroniques. C'est cette gestion par la Smals de la base de données gigantesque et à la fois des clés de lecture de ces mêmes données qui inquiète.

Frank Robben a donc pris la parole ce lundi après-midi, dans un communiqué publié par la Smals, pour rappeler "un certain nombre de principes de gestion prudente". "Smals conclut des accords de manière rigoureuse avec les institutions commanditaires. En ce qui concerne la gestion de données personnelles sensibles et cryptées, il n'est en aucun cas judicieux d’héberger le contenu et les clés de déchiffrement au sein d’une même organisation", a écrit le CEO, sans donner d'indications concrètes sur l'avancement des travaux concernant le projet de loi concerné. Regrettant "le ton négatif tranché de certains médias à l’égard de son mode de fonctionnement", la Smals fait savoir qu'elle consultera "toutes les parties concernées afin d'éviter qu'une telle situation (la gestion simultanée des données et des clés de déchiffrement, ndlr) ne se produise".