L'Amérique retient son souffle dans une ammbiancedes plus angoissante, confie-t-il.

Cela fait 25 ans que Frank Rousseau est installé aux États-Unis où il travaille comme journaliste. Avec femme et enfants, il réside à Los Angeles, la ville des stars. Logique, ce sont ces personnalités qu’il interviewe pour la DH.

À la veille du scrutin, il raconte son quotidien et l’atmosphère qui règne sur place. “Depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, on a l’impression d’être dans la quatrième dimension, explique-t-il. Dans notre vie de tous les jours, on a découvert les différentes variations du mot mensonge. En tant que père de famille, je vis cela assez mal. Montrer qu’à la télévision ou dans les journaux, ce personnage est un menteur, ça décontenance les enfants et ça ne leur donne pas une bonne image des États-Unis.”

(...)