Muni de sa convocation, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s'est rendu ce matin au centre de vaccination d'Overijse pour se faire vacciner. ll a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il avait été vacciné avec le vaccin AstraZeneca.

Le ministre, qui assurait depuis plusieurs semaines vouloir se faire vacciner, n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur. Âgé de 65 ans, il a été convoqué en même temps que les Belges de sa tranche d'âge.

"Je suis très heureux d'avoir reçu aujourd'hui ma première dose d'AstraZeneca en tant que personne de plus de 65 ans. De cette manière, non seulement je me protège personnellement, mais je protège aussi les personnes autour de moi. Merci à toutes les personnes du centre de vaccination qui veillent à ce que tout se passe bien. Chapeau pour votre travail", a écrit le socialiste sur les réseaux sociaux.