Le 24 avril prochain, les Français devront à nouveau départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sortis vainqueurs, comme en 2017, du premier tour de l'élection présidentielle française. Mais sont-ils les seuls gagnants de ce premier round? Et à contrario, qui en sont les perdants? Franz-Olivier Giesbert, célèbre éditorialiste français, qui a récemment publié les ouvrages "Histoire intime de la Vᵉ République : le sursaut" (Gallimard) et "En attendant de Gaulle" (Albin Michel), tire de premières conclusions des résultats de ce premier tour. Et donne quelques projections pour les deux semaines à venir. Interview.