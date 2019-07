Les choses ne se sont pas passées comme prévues pour ce journaliste de la chaîne américaine Fox News.

Alors qu'il était en plein direct pour couvrir la victoire des USA lors de la finale de la Coupe du monde féminine face aux Pays-Bas, la foule derrière lui a commencé à scander "Fuck Trump" à l'unisson. Le journaliste, visiblement mal à l'aise, a alors tenté de garder le contrôle en faisant comme si de rien n'était et en continuant son reportage. Cependant, à la question "Est-ce que vous avez douté de la victoire ?", un intervenant s'est empressé de répondre "Absolument pas" et d'ajouter: "Et maintenant, il faut qu'on gagne en 2020 (la prochaine élection présidentielle américaine, ndlr.)": Démocrates ! USA, Démocrates ! Sortons ce raciste de la Maison Blanche !".

Le journaliste a tenté de minimiser ces déclarations: "Ils sont très heureux à propos de la victoire de leur équipe" a-t-il expliqué. En vain.

Le moment est d'autant plus gênant quand on sait que la chaîne Fox News est ouvertement pro-Trump.