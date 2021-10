L’incident s’est déroulé la semaine dernière en Angleterre, où plus de 40 militants d’Insulate Britain, un groupe de militants écologistes, bloquaient les routes. Selon le Daily Mail, c’était la treizième fois en quatre semaines que de tels événements se produisaient.

C'était manifestement la fois de trop pour cette maman. Exaspérée, comme on peut le voir sur les images, la conductrice menace de rouler sur les manifestantes qui lui bloquent la route. Son motif? Elle souhaite conduire son fils de 11 ans à l’école.

À bord de sa Range Rover noir, la conductrice ne peut plus avancer et s’est arrêtée à quelques centimètres de deux militantes assises au sol. La maman sort de sa voiture et hurle: "Déplacez-vous, je ne plaisante pas. Mon fils doit aller à l’école et je dois me rendre au travail!"

Les manifestants ne semblant pas disposés à bouger, la conductrice poursuit alors: "Dégagez le chemin, maintenant. Je vais vous rouler dessus. Mon fils a 11 ans et il doit aller à l’école." L'une des manifestantes lui répond: "Vous ne pouvez pas nous rouler dessus."



La dame retourne alors dans sa voiture et démarre, elle avance jusqu’à toucher les deux manifestantes.



L’une des manifestantes se plaint de douleurs et la conductrice décide alors d'arrêter d’avancer. Elle sort à nouveau de son véhicule pour leur hurler dessus.

Plusieurs personnes ont assisté à la scène, certains encourageant la maman à poursuivre son action et d'autres en essayant de raisonner cette mère furieuse.