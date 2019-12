Au moins une personne a été tuée et trois autres blessées mardi dans une longue fusillade à Jersey City, dans la banlieue new-yorkaise, selon un bilan officiel provisoire, certains médias évoquant la possibilité de six morts dont deux suspects.

Deux chaînes de télévision, NBC et Fox, ont indiqué que la fusillade, qui s'est déroulée à proximité d'une épicerie, a pu faire six morts, y compris deux assaillants présumés, mais ces informations n'ont pas été confirmées officiellement.

A ce stade, le procureur du comté de Hudson, qui englobe Jersey City, a uniquement confirmé qu'un policier avait été tué, et trois personnes blessées, deux policiers et un civil.

Aucune explication officielle n'a encore été donnée quant aux origines de cette fusillade qui a commencé à la mi-journée et a duré plus de deux heures.

Selon certains médias locaux, les tirs auraient commencé lorsqu'un policier, qui enquêtait sur un meurtre, s'est approché de l'épicerie, proche d'une synagogue et d'une école.

Des centaines de coups de feu ont été échangés, selon NBC.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, n'a confirmé aucun bilan dans l'immédiat. Il avait indiqué un peu plus tôt que des policiers en nombre non précisé avaient été touchés par des tirs à Jersey City, et que de nombreuses unités des forces de l'ordre avaient été mobilisées.

Les écoles du quartier ont été bouclées dès les premiers coups de feu signalés, comme c'est la règle aux Etats-Unis en cas de fusillade.

Les télévisions locales ont montré la rue de l'épicerie pleine de policiers armés jusqu'aux dents et de véhicules d'urgence.