Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue à Poway, au nord de San Diego (sud de la Californie), faisant un mort et trois blessés, ont annoncé les autorités locales.

"Nous avions quatre blessés par arme à feu et l'une d'entre eux est décédé", a précisé le maire de Poway Steve Vaus à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n'était pas menacée.

La police locale a annoncé que le tireur présumé avait été arrêté.

"Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway", a tweeté le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore. "Il y a des blessés", a-t-il ajouté.

Les deux blessés sont une jeune femme et deux hommes adultes et c'est un femme plus âgée qui a succombé à ses blessures, a-t-il ajouté dans une conférence de presse.

La police détient un homme de 19 ans habitant San Diego et les enquêteurs contrôlent son activité sur les réseaux sociaux, où il a posté une lettre ouverte, a-t-il ajouté. L'assaillant a utilisé un fusil d'assaut "de type AR-15", utilisé dans de nombreusse fusillades aux Etats-Unis.

Selon la chaîne locale KGTV, la synagogue devait célébrer la Pâque juive à partir de 11H00 locales.

Le maire de Poway a rendu hommage "aux membres de la congrégation qui se sont opposés au tireur et qui ont évité ainsi un incident beaucoup plus horrible", tandis que le président Donald Trump a exprimé ses "plus sincères condoléances".

Onze personnes ont été tuées il y a exactement six mois, le 27 octobre, lors d'une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie.