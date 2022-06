"La violence par arme à feu est une épidémie qui déchire notre pays. Les pensées et les prières ne règleront pas le problème, mais des actions fortes le feront", a déclaré lundi Kathy Hochul, la gouverneure démocrate du quatrième Etat le plus peuplé des Etats-Unis (près de 20 millions d'habitants), où se trouve la ville de Buffalo.

Elle s'exprimait lundi après avoir promulgué plusieurs lois votées la semaine dernière par le parlement local.

Les deux auteurs des tueries de Buffalo (10 morts afro-américains dans un supermarché le 14 mai), et de l'école primaire d'Uvalde au Texas (19 enfants et deux enseignantes tués) avaient 18 ans et portaient ce type d'arme.

Derrière ces deux drames qui ont choqué le pays, les fusillades sont quotidiennes aux Etats-Unis, à l'instar de celles survenues à Philadelphie (trois morts) et à Chattanooga (Tennessee, trois morts) ce week-end.

D'après l'organisation Giffords Law Center, seuls six Etats américains appliquaient avant New York un seuil d'âge de 21 ans pour l'achat d'un fusil semi-automatique.

L'ensemble de lois adopté par l'Etat de New York prévoit aussi que les acquéreurs d'un fusil d'assaut devront posséder un permis, synonyme de contrôle de leurs antécédents.

Parmi les autres mesures, figurent l'interdiction d'acheter ou de vendre des gilets pare-balles (comme en portait le tireur de Buffalo), sauf pour certains métiers comme la police, une extension des professions pouvant activer une procédure de "drapeau rouge" en signalant à la justice une personne à risque pour lui confisquer son arme.