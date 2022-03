La guerre en Ukraine, on le sait, se joue également sur le terrain de la communication et des réseaux sociaux. Ce mardi, le ministère ukrainien de la Défense a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle on peut voir un char, supposé russe, exploser violemment. Ces images capturées par un drone auraient été prises à Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, qui fait l'objet d'attaques depuis de nombreux jours. Selon la description de la publication, le véhicule part en fumée en l'espace de quelques secondes, après avoir roulé sur une mine.

Le ministère ukrainien de la Défense commente la scène sur un ton triomphant : "Game over, envahisseurs russes. Nous gagnerons! Vive l'Ukraine !".





Ce mercredi, le ministère britannique de la Défense estimait que l'armée russe avait subi de lourdes pertes dans la guerre qu'elle mène en Ukraine depuis 21 jours., a-t-il partagé dans un communiqué. L'état-major ukrainien avançait par ailleurs que "". Mais cette affirmation n'a pas pu être vérifiée indépendamment par l'agence de presse DPA, qui cite le bulletin.