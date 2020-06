L'ancien président George W. Bush ne soutiendra pas la réélection du candidat de son parti, Donald Trump, écrit le New York Times dimanche. Le républicain Mitt Romney, qui avait affronté Obama en 2012, ne votera pas non plus pour Trump. Quant à la veuve de John McCain, elle se dit presque certaine de voter pour le candidat démocrate, Joe Biden.

Si ces trois personnalités n'avaient déjà pas soutenu Trump en 2016, la situation est aujourd'hui différente, souligne le journal. En effet, à l'époque Trump n'était qu'un candidat, son élection était peu probable.

Aujourd'hui, s'opposer publiquement à un président en exercice met la politique du parti en danger, notamment en ce qui concerne la nomination des juges et les réductions d'impôts. À cinq mois de l'élection présidentielle, plusieurs membres éminents du parti républicain se demandent comment annoncer qu'ils ne voteront pas pour Donald Trump, ou même qu'ils voteront pour le candidat démocrate.

La question est encore plus présente depuis la réponse de Trump aux violences policières et sa gestion jugée par beaucoup calamiteuse de la crise du nouveau coronavirus. Son attitude des derniers jours a fini de convaincre plusieurs leaders de son parti qu'ils ne pouvaient plus se taire.

Outre l'ex-président Bush, Mitt Romney et Cindy McCain, Jeb Bush fait partie de ceux-ci. Candidat aux primaires républicaines en 2016, il ne saurait aujourd'hui pas comment voter en âme et conscience, rapporte le New York Times. D'autres grands noms du parti, comme les anciens présidents de la Chambre des représentants Paul Ryan et John Boehner, ne souhaitent pas non plus commenter leur vote. Pour de nombreux républicains, la question est désormais d'assumer un vote pour un troisième candidat ou carrément de soutenir Joe Biden.