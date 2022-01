En tout début d'année 2022, alors que de nombreux fans lui souhaitaient une bonne année - ou lui avaient souhaité Joyeux Noël quelques jours plus tôt -, Gims a fait passer un message qui avait fait polémique sur son compte Instagram.

"S'il vous plaît avec les “bonne année”, “Nouvel An”, laissez-moi, vous savez bien que je n'ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m'en envoyer jusqu'en janvier, février. En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m'envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça", avait-il lâché.

Mais récemment, celui qui a la nationalité congolaise avait fait son mea culpa en s'adressant au Journal du Dimanche. "Cette vidéo, je la regrette totalement (...) Je ne voulais pas blesser les gens. La foi, ça relève de l'intime", a-t-il dit, lui qui a également confié qu'il souhaitait redemander la nationalité française, qui lui a déjà été refusée par le passé.

Mais à en croire Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, il y a peu de chance que cette faveur lui soit accordée. "Les services de l’Intérieur vont réétudier évidemment sa demande", a expliqué Darmanin sur France Inter. "Je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers mais on a déjà refusé la nationalité française à ce monsieur. Je veux dire qu’il y a un article très simple du code civil, l’article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. De manière générale, les tenants de l’islam rigoriste ne sont pas une bonne preuve de l’assimilation à la communauté française", a-t-il confié.

Avant de poursuivre: "Les services du ministère de l'Intérieur vont réétudier sa demande puisqu'on le fera évidemment, mais ne pas souhaiter bonne année parce que ce ne serait pas conforme à ce qu'auraient fait les amis, les frères de tel ou tel personnage, aussi sacré soit-il, ce n'est pas une bonne preuve d'assimilation à la société française"