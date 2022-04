Tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir été cité lors des 2h30 de débat entre deux candidats à la place de président de la France. Gérard Majax, lui, pourra s'en vanter !

Le magicien et prestidigitateur a été très surpris d'entendre son nom, sorti tout droit de la bouche d'Emmanuel Macron lorsqu'il répondait à Marine Le Pen à propos des chiffres du chômage.

“J’ai cru rêver, je me suis dit: j’ai dû mal comprendre. J'étais un peu fatigué. Mais c’était vrai”, confie l'homme de 78 ans à BFM TV. "Ce n'est pas la première fois qu'un animateur me cite dans une émission mais le Président de la République, c'est plus rare".

Il en disait un peu plus à nos confères de RTL: “J’ai cru que c’était un nom qui ressemblait au mien. J’ai été l’invité invisible! Ça a été suivi de dizaines et dizaines d’appels téléphoniques. Je suis obligé de lui envoyer des pouvoirs magiques à Macron pour le remercier”. Et d’ajouter: “C’est rigolo! Tout d’un coup, c’est comme un bouton magique sur lequel on appuie. Il va falloir que j’approfondisse tout ça pour faire une émission de politique-magie ou magie politique”.