Les faits s'étaient déroulés samedi, en marge d'une manifestation des gilets jaunes à Paris, et les images du policier s'en prenant au manifestant avaient fait le tour des réseaux sociaux.

On y voyait l'agent de police français frapper un jeune homme, alors que celui-ci était déjà coincé au sol, sur le ventre, et le visage en sang. Si le parquet de Paris a ouvert, dans la foulée des événements, une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", c'est aujourd'hui le policier ayant donné les coups qui s'en réfère à la justice. Avec deux autres collègues, il porte plainte, d'après les informations de Franceinfo, pour "violences volontaires".

L'agent de police affirme que le jeune homme a empêché les policiers d'interpeller d'autres manifestants, et qu'il lui aurait craché du sang au visage, et notamment au niveau de la bouche, en lui disant, toujours d'après Franceinfo, "J'ai le sida, tu vas crever". Le policier visé a d'ailleurs été placé sous trithérapie après les faits, un traitement médicamenteux pour éviter une éventuelle infection au VIH. Une information qui a fait de nouveau réagir les internautes, et notamment l'association "Act Up", qui dénonce la "sérophobie" de ces policiers qui ont porté plainte.

De son côté, le jeune manifestant va être jugé pour "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations". Sa garde à vue a été levée ce lundi, et il devrait être placé sous contrôle judiciaire.