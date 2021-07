Si vous comptez arpenter les montagnes en Ecosse, ne comptez pas sur Google Maps pour vous aider à trouver le chemin le plus sûr. Ainsi, l'association écossaise "John Muir Trust", a mis en garde les utilisateurs de l'outil de Google qui désirent se rendre sur le Ben Nevis, une montagne de 1345 mètres d'altitude située près de Fort William. La route indiquée par Google Maps est très dangereuse, même pour les grimpeurs expérimentés.



"Le problème est que Google Maps dirige certains visiteurs vers le parking d'Upper Falls, probablement parce que c'est le parking le plus proche du sommet. Mais ce n'est pas la bonne route", précise Nathan Berrie, un agent de conservation du John Muir Trust, dans un communiqué.

Heather Morning, conseillère en sécurité en montagne chez Mountaineering Scotland, met en garde contre la route suggérée par l'outil de Google: "Même l'alpiniste le plus expérimenté aurait des difficultés à suivre cet itinéraire. La ligne traverse un terrain très escarpé, rocheux et sans chemin où même avec une bonne visibilité, il serait difficile de trouver une ligne sûre. Ajoutez des nuages ​​bas et de la pluie et la ligne suggérée par Google est potentiellement fatale."

Selon l’association, un itinéraire de randonnée suggéré par le moteur de recherche conduirait également les gens au-dessus d’une falaise dans le nord-ouest des Highlands.

Contactée par le Guardian, une porte-parole de Google Maps assure que l’entreprise “enquête sur le problème”. En attendant, les associations conseillent de vérifier les informations disponibles sur Google sur une carte ou de consulter un guide local.