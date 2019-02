L'élection de Donald Trump en tant que Président des Etats-Unis a eu une conséquence inattendue en littérature.

Selon le média américain Vox, de nombreuses personnes ont commencé à acheter des livres de la philosophe Hannah Arendt. Un mois après l'élection présidentielle, son livre de 1951, Les origines du totalitarisme, se vendait 16 fois plus vite que son taux normal.

Dans son livre, Hannah Arendt a théorisé la nature des sociétés totalitaires : leur fonctionnement et les raisons de leur apparition. Ce livre proposait de comprendre comment la chose la plus impensable de l'histoire, les camps d'extermination nazis, avait pu arriver, en menant une réflexion sur la longue durée, en remontant l'histoire politique européenne et en utilisant les outils de la philosophie et de la sociologie.

La hausse des ventes de ce livre n'est d'ailleurs pas la seule conséquence de la Présidence Trump. En Californie, une librairie a ouvert une toute nouvelle section sur la justice sociale. Pour le propriétaire "il est important de mettre ces informations à disposition du grand public, surtout lorsque l'on voit qu'il y a de l'intérêt".