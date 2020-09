Un adolescent qui se rendait à l'école aurait été impliqué dans une fusillade. La police a fermé les rues voisines du lieu des faits présumés et bouclé l'école, Kesgrave High School. Selon l'établissement scolaire, les élèves sont en sécurité au sein de l'école.

Une personne souffrirait de blessures dont on ignore la gravité.

On ne sait pas non plus si des arrestations ont été opérées.