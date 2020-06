Même s'ils ne connaissent pas encore la date de la réouverture, les dirigeants du parc Disneyland Paris ont pris des mesures drastiques pour pouvoir espérer rouvrir leurs portes en toute quiétude.

La réouverture de Disneyland, dont la date n'est toujours pas connue, sera soumise a des conditions hygiéniques très strictes. En effet, comme le révèle Le Parisien, Un document de 214 (!) pages a été établi par les responsables du parc pour pouvoir assurer la sécurité sanitaire au sein même du parc. Aucune jauge maximale de visiteurs n’est indiquée mais, ce plan met plusieurs choses en avant et certaines ne sont pas encore très cohérentes, comme l'annonce Le Parisien.

Le masque est obligatoire à partir de 11 ans, puis à partir de 9 ans dans la page suivante. Ce point devrait être éclairci ces prochains jours par Emmanuel Macron lors de sa prochaine prise de parole face aux Français. Dans les attractions, la direction avance une réduction de la capacité et une vérification visuelle des critères d’embarquement et du système de retenue. Pour exemple, sur certaines attractions, il serait préconisé de laisser deux sièges vides et un rang de séparation entre les familles ou tribus.

Pour les spectacles et les rencontres avec les personnages Disney, les règles vont également être modifiées : annulation de tous les shows extérieurs, plus aucun contact direct dans les allées entre les visiteurs et les figurines, apparition des personnages sur des points hauts, mise en place de points selfie avec des décors ou des incrustations de personnages en photomontage

Pour assurer au mieux la sécurité sanitaire et hygiénique, 450 points de gel hydroalcoolique sot prévus dans l'ensemble du parc. Les WC seront quant à eux fermés à tour de rôle dans la journée pour un nettoyage complet, et 790 distributeurs de gel hydroalcoolique orneront les murs de ces toilettes. Selon le rapport, 330 sont déjà installés à travers l'ensemble du parc. Ceux-ci, à terme, sont prévus dans les WC, salles de pause, aux entrées et aux sorties des cafétérias, dans les vestiaires, à la sortie des attractions, aux entrées et aux caisses des restaurants, boutiques, dans les tours d’attraction, etc.

Au niveau des hôtels le nettoyage sera renforcé, et plusieurs services seraient indisponibles à la réouverture. Il s'agit là de services comme le voiturier, le coin enfants, la salle de jeux vidéo, la piscine, le fitness, billard, baby-foot, poney.

Par contre, les activités comme le minigolf, le tennis ou le tennis de table pourront être pratiqués.

Pour les salariés, le port d’un masque serait obligatoire. Celui-ci n’est plus obligatoire si un employé est seul dans son bureau ou dans sa voiture et qu’il travaille à l’extérieur du parc. Chaque mois, le salarié se verra remettre une boîte de cinquante masques chirurgicaux à changer deux ou trois fois par jour et dès qu’il est humide ou souillé.

En plus des masques, certains salariés devraient avutiliser des visières ou des lunettes de sécurité dès qu’ils sont en contact rapproché avec les visiteurs en l’absence d’écran de protection ou lorsque les employés travaillent en contact rapproché.

Dans les salles de restauration internes au parc, les mesures de distanciation physique devront être respectées. En ce qui concerne les fontaines à eau, elles seront supprimées Une attention particulière sera aussi portée au nettoyage de points souvent manipulés comme les poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les rampes d’escalier, etc.

Afin d’assurer une fluidité à l’arrivée des visiteurs, deux nouvelles tentes de contrôle sont également prévues selon le rapport du parc Disneyland. Cela permettrait au parc de passer de 18 à 24 lignes de contrôles. En procédant de la sorte, Disneyland Paris pourra générer 14 700 visiteurs par heure. Par contre, aucune vente de billet ne serait possible sur place.