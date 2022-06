Alors que , en vue des intempéries qui vont s'abattre sur notre pays dans la soirée, la France subit déjà de forts orages depuis ce samedi après-midi. Une grande partie de l'Hexagone est traversée par les intempéries. Météo France a placé 65 départements en vigilance orange depuis 16 heures et met en garde contre cet épisode orageux "

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui aussi appelé à la prudence.

Du nord au sud ouest de la France, les habitants subissent des phénomènes violents. A Paris, où l'orage gronde, la tour Eiffel a été frappée par la foudre, et les concerts du festival We Love Green ont du être annulés ce samedi soir en raison des fortes pluies.

La grêle est tombée dans le Puy-de-Dôme et dans l'Eure. Les habitants ont filmé et photographié d'impressionnantes chutes de grêlons.

Le Sud-Ouest subit aussi la grêle. Dans les Landes et le Gers, des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés sur une partie du vignoble d'Armagnac, ont indiqué à l'AFP des viticulteurs et responsables locaux. Si aucun blessé n'est à déplorer dans les Landes, 4.500 foyers ont été privés d'électricité.

Météo-France avait prévenu que des orages parfois violents allaient se développer dans le Sud-Ouest et progresser vers le nord et l'est du pays, accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de rafales de vent et de grêle, notamment sur le Sud-Ouest et le Massif Central.

En Bretagne, la région la plus touchée par les intempéries, il a plu l'équivalent de trois semaines de précipitations ce samedi, rapporte BFM TV. De fait, les éclairs ont illuminé le ciel aussi bien en Bretagne qu'en Centre-Val de Loire, Normandie

Sur le Domaine national de Chambord (Loir-et-Cher), 30.000 scouts unitaires de France réunis à l'occasion du week-end de la Pentecôte ont dû être mis à l'abri, dont un tiers à l'intérieur du château lui-même.