Le prince Albert II, chef de l'Etat à Monaco, est positif au Covid-19, mais peut continuer à travailler depuis ses appartements privés, "son état de santé (n'inspirant) aucune inquiétude", a annoncé le palais.

Marouane Fellaini

Fellaini et son club ont confirmé l'annonce, bien que le Diable Rouge ne présente aucun des symptômes liés au coronavirus.

" Chers amis, j'ai été testé pour le coronavirus et les résultats sont positifs ", a confirmé Marouane Fellaini sur son compte Instagram ce dimanche avant midi. Il a expliqué être traité à l'hôpital, mais assure " que tout est ok pour lui ". " Je vais suivre mon traitement et j'espère être de retour le plus vite possible. S'il vous plaît, restez tous en sécurité ", a conclu le joueur belge.







Harvey Weinstein

Le producteur déchu Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, a été testé positif au coronavirus selon plusieurs médias américains.

Johan Vande Lanotte



L'ancien maire d'Ostende, Johan Vande Lanotte (sp.a), est en quarantaine. Il présente quelques symptômes du coronavirus. Cette nouvelle a été confirmée par le principal intéressé à Belga.



"Mon médecin m'a conseillé de rester à la maison et de m'isoler. Les symptômes sont relativement légers et je suis en bonne santé, il ne faut donc pas dramatiser. Beaucoup de gens sont en plus mauvaise posture".



Tom Hanks et Rita Wilson



Le couple a annoncé être contaminé il y a deux semaines. Toujours en quarantaine, ils annoncent se sentir mieux sur le compte Twitter de Tom Hanks:



"Salut les gens. Deux semaines après les premiers symptômes, nous nous sentons mieux. Se confiner, voilà comment ça marche : vous ne le transmettez à personne - personne ne vous le transmet. C’est logique, non ? Ça va prendre du temps, mais si nous prenons soin les uns les autres, aidons là où nous pouvons et que nous abandonnons un peu notre confort… ça aussi, ça passera. On peut y arriver."







Idris Elba

L'acteur britannique Idris Elba a annoncé sur son compte Twitter avoir été testé positif au nouveau coronavirus et s'être placé à l'isolement:

"Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes pour l'instant mais je me suis isolé depuis que j'ai découvert que j'avais pu être exposé au virus", écrit la star. "Restez à la maison et soyez pragmatiques".







Kristopher Hivju (Tormund dans Game of Thrones)

L'acteur Kristofer Hivju a fait savoir sur son compte Instagram qu'il avait été infecté par le coronavirus: "Désolé de vous dire ça mais j'ai été testé positif au COVID19. Ma famille et moi allons être en quarantaine aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes en bonne santé - je n'ai que les symptômes légers d’un rhume".







Sophie Grégoire Trudeau



La femme du Premier ministre canadien, a été testée positive jeudi 12 mars au coronavirus et sera en quarantaine "pour une durée indéterminée", tandis que le chef du gouvernement va bientôt sortir de l'isolement.



"Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, il sera en isolement pour une durée prévue de 14 jours", avait annoncé le cabinet de Justin Trudeau, en précisant que l'épouse du Premier ministre se sentait "bien" et que ses symptômes demeuraient "modérés".

Le chanteur canadien Lenni-Kim

Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim a annoncé samedi dernier être atteint du coronavirus, appelant ses fans à se montrer "responsables socialement" et à respecter les mesures de confinement.



Olga Kurylenko, ancienne James Bond Girl



Heureusement, le mannequin franco-ukrainien est maintenant guérie mais elle avait annoncé sur Instagram avoir été contaminée par le Covid-19.







Paulo Dybala, Blaise Matuidi et Daniele Rugani, joueurs à la Juventus de Turin

Les trois joueurs turinois ont été placés en quarantaine mais se sentent bien a annoncé la Vieille Dame.

Daniel Dae Kim ("Hawaii Five-0", "Lost")



L'acteur américain a annoncé être atteint du coronavirus dans une longue vidéo publiée la semaine dernière sur Instagram. Il y raconte comment il a découvert les symptômes, le confinement qu'il s'est imposé et rassure sur son état de santé.