La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et le mouvement "Fridays For Future" ont été proposés pour le prix Nobel de la paix 2020 par deux députés suédois, ont annoncé ces derniers jeudi.

"Greta Thunberg est une militante pour le climat et la principale raison pour laquelle elle mérite le prix Nobel de la paix est que malgré son jeune âge elle n'a de cesse d'ouvrir les yeux des dirigeants sur la crise climatique", écrivent Jens Holm et Håkan Svenneling, élus du Parti de gauche au Riksdag, dans un courrier au Comité Nobel norvégien.

"Fridays For Future est le mouvement créé autour de Greta Thunberg. Sans Fridays For Future et Greta Thunberg, la question du climat n'aurait pas été autant d'actualité", ajoutent-ils dans ce document consulté par l'AFP.

Greta Thunberg, 17 ans, avait déjà été citée parmi les possibles lauréats du Nobel de la paix 2019, finalement décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour la réconciliation qu'il a menée avec l'Érythrée voisine.

L'adolescente aux tresses devenues iconiques, qui présente une forme légère d'autisme, a été propulsée porte-parole d'une génération hantée par la crise climatique depuis qu'elle a commencé à faire des sit-in devant le Parlement suédois en août 2018 avec un panneau "Grève de l'école pour le climat".

Elle est devenue le visage des inquiétudes environnementales des jeunes et des moins jeunes, poussant des millions de personnes à s'engager, et a été invitée à s'exprimer au sommet des Nations unies sur le climat.

"La crise climatique va engendrer de nouveaux conflits puis des guerres. Agir pour réduire nos émissions et respecter l'accord de Paris, c'est aussi oeuvrer pour la paix", justifient les deux députés.

Le comité Nobel norvégien accepte toutes les propositions soumises avant la date-limite du 31 janvier par des personnalités habilitées à le faire (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d'université, membres actuels et passés du comité Nobel...).

Les nominations sont généralement secrètes à moins qu'un parrain n'annonce publiquement le nom de son candidat.

Le prix de la paix est le seul décerné à Oslo, les autres l'étant à Stockholm par des comités et académies suédoises.