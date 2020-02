La jeune militante suédoise pour le climat sera bientôt au centre d'une série produite par BBC Studios. La société de production britannique l'a annoncé lundi sur son site internet.

D'après le communiqué, le programme consacré à Greta Thunberg suivra la "croisade internationale" en faveur de l'écologie de l'adolescente de 17 ans, au gré de ses rencontres avec des scientifiques de premier plan et des dirigeants politiques, mais "retracera aussi son voyage vers l'âge adulte". En outre, la série TV "partagera certains moments de tranquillité pendant lesquels elle écrit ses discours percutants, maintenant diffusés et analysés dans le monde entier", ajoute la société de production britannique.

L'adolescente aux tresses devenues iconiques, qui présente une forme légère d'autisme, a été propulsée porte-parole d'une génération hantée par la crise climatique depuis qu'elle a commencé à faire des sit-in devant le Parlement suédois en août 2018, avec un panneau "Grève de l'école pour le climat".

Greta Thunberg est devenue le visage des inquiétudes environnementales des jeunes et des moins jeunes, poussant des millions de personnes à s'engager, et a été invitée à s'exprimer au sommet des Nations unies sur le climat. "Le changement climatique est probablement l'enjeu le plus important de nos vies", a expliqué le producteur exécutif de BBC Studios Rob Liddell, "il semble donc opportun de réaliser une série qui explore les faits scientifiques derrière ce sujet complexe".

"Pouvoir le faire avec Greta est un privilège extraordinaire", a ajouté M. Liddell, qui se réjouit à l'idée de voir "de l'intérieur ce que c'est que d'être une icône mondiale et l'un des visages les plus célèbres de la planète". Le titre et le nombre d'épisodes n'ont pas encore été définis, ni la date de diffusion de la série.