"J'ai invité plus de 100 personnalités du monde entier - des scientifiques, des experts, des militants et des auteurs - à créer un livre qui couvre la crise climatique et écologique d'un point de vue holistique", a tweeté la jeune femme de 19 ans jeudi.

Le changement climatique n'est qu'un symptôme parmi d'autres d'une crise de durabilité plus vaste, a déclaré Greta Thunberg, citée par le journal britannique The Guardian.

Elle a dit espérer que le volume devienne une sorte d'ouvrage de référence sur différentes crises étroitement liées.

Selon le Guardian, les auteurs comprennent les climatologues Johan Rockström et Katharine Hayhoe, ainsi que l'économiste Thomas Piketty et l'écrivaine Margaret Atwood.

La publication du livre est prévue en octobre en Grande-Bretagne.