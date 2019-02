Dans un moment délicat de sa présidence, entre tensions politiques et blocages de l'administration américaine, Donald Trump a tenu son discours sur l'état de l'Union, hier, devant le Sénat. Et l'une de ses plus âpres opposantes, Nancy Pelosi, ne s'est pas privée pour le narguer.

Alors que le président américain tente de calmer les tensions pour mettre fin "à des décennies de blocage politique", l'élue démocrate se lève et, juste derrière lui, applaudit en lui adressant un regard rieur. Et elle ne se démonte pas lorsque Trump se retourne pour lui faire face, appuyant la pique de plus belle. Sans doute une des images marquantes de ce discours très attendu dans le pays.

Pendant toute la durée de l'allocution, la cheffe de groupe démocrate à la Chambre a marqué son désaccord, voire son exaspération, face aux déclarations du Président. Habillée de blanc comme d'autres élues démocrates en référence au mouvement des suffragetttes et présente dans le champ de la caméra grâce à son statut de "Speaker" de la Chambre, elle a enchaîné les grimaces, comme le montre la vidéo ci-dessous.