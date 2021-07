Une grande partie d'Internet a cessé de fonctionner en raison d'une panne généralisée sur différentes applications et sites Web, ce jeudi. Les compagnies aériennes comme Delta, les magasins en ligne comme la FNAC et Amazon, les jeux comme Call of Duty, les services de streaming comme HBO Max et une gamme de banques n'étaient pas disponibles, selon le site Web Down Detector.



Certains sites d'informations sont touchés par cette panne. C'est le cas du site de La Libre, de Sudinfo, mais aussi de HLN et de FranceInfo, entres autres.

Les gameurs sont aussi impactés puisque le PlayStation Network ne fonctionne plus également.