"Aujourd'hui, le 25 mai à 05h13, les forces armées russes ont tiré quatre missiles balistiques sur Zaporijia", a déclaré l'administration régionale sur Telegram. L'un des missiles aurait été intercepté par les défenses aériennes ukrainiennes. Selon les experts militaires de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), l'armée russe rassemble des forces provenant de différentes directions dans l'oblast de Lougansk, dans le Donbass. Ils déclarent dans leur dernière analyse que les ressources qui seraient nécessaires à une offensive sont retirées des zones situées autour de Kharkiv, Izioum, Donetsk et Zaporijia. Les troupes russes gagnent de plus en plus de terrain à Lougansk, ajoutent-ils.

Les soldats russes et leurs alliés séparatistes ukrainiens contrôlent désormais environ 90% du territoire de l'oblast. L'armée ukrainienne contrôle, elle, la zone entre Sievierodonetsk et Lyssytchansk. Selon l'analyse de l'ISW, Moscou a probablement l'intention d'encercler simultanément plusieurs petites unités ukrainiennes et de réaliser des gains progressifs. Les Russes n'ont cependant pas encore réalisé de "percée majeure".