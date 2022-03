6h38 : La Russie annonce un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de Marioupol

La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol sous blocus, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou.

A partir de 07H00 GMT, "la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha", a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes.

6h30: La Russie se coupe d'internet et des médias pour mener sa guerre en Ukraine

Le tour de vis radical de la Russie contre les médias et les réseaux sociaux signale la détermination du gouvernement à étouffer toute voix dissonante sur le conflit ukrainien, quitte à couper l'internet russe du reste du monde, selon les experts.

De fait, entre le blocage de Facebook et une nouvelle loi drastique contre les médias indépendants, la population russe n'a désormais quasiment plus accès qu'aux discours officiels.

Le président Vladimir Poutine entend ainsi imposer son récit officiel sur l'invasion de l'Ukraine, présentée comme une opération limitée de maintien de la paix visant à protéger les Ukrainiens russophones d'un "génocide".

"C'est de la censure de dernier recours. Les Russes sont si désespérés à ce stade qu'ils débranchent une plateforme au lieu de bloquer certaines pages comme ils le font d'habitude", réagit Steven Feldstein, un spécialiste du think tank Carnegie Endowment for International Peace.

Le régulateur russe des médias a ordonné vendredi le blocage de Facebook, à qui il reproche de bloquer des médias proches du pouvoir (la chaîne RT et le site Sputnik) en Europe.

La Russie entre ainsi dans le club très restreint des pays interdisant le plus grand réseau social au monde, avec la Chine et la Corée du Nord.

4H25: Le Roi Philippe annule ses vacances au ski à cause de l'invasion en Ukraine

Le roi Philippe n'est pas parti en vacances au ski avec la famille royale à cause de la guerre en Ukraine, écrivent samedi Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg, avec confirmation du Palais.

Des vacances au ski étaient au programme de la famille royale pendant ce congé de détente. Le roi Philippe a finalement annulé le voyage tandis que la reine Mathilde et les enfants du couple royal sont partis.

Selon le Palais, la décision est liée à la guerre en Ukraine. En tant que commandant en chef de l'armée, le Roi souhaite rester informé de l'état de la situation.

Le couple royal devait également se rendre au Congo la semaine prochaine pour une visite officielle mais ce voyage a été reporté en raison de l'invasion russe de l'Ukraine.

3H50: Le port stratégique de Marioupol soumis à un "blocus" des forces russes

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est soumis à un "blocus" de l'armée russe et à des attaques "impitoyables", a indiqué samedi le maire, appelant à l'instauration d'un couloir humanitaire.

"Pour l'instant nous cherchons des solutions aux problèmes humanitaires et tous les moyens possibles pour sortir Marioupol du blocus", a indiqué Vadim Boïtchenko, dans un message publié vers minuit locale sur le compte Telegram de la mairie.

"Notre priorité est la mise en place d'un cessez-le-feu pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville", a-t-il poursuivi.

La prise par Moscou de cette ville de quelque 450.000 habitants, située au bord de la mer d'Azov, serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait de faire la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

3H10: Moody's dégrade de deux crans la note de l'Ukraine

L'agence de notation Moody's a annoncé vendredi avoir dégradé de deux crans la note de la dette à long terme de l'Ukraine en raison de la guerre provoquée par la Russie, et menace de la dégrader encore davantage.

La notation est passée de B3 à Caa2, en d'autres termes, Moody's considère que le risque de crédit est très élevé. "La dégradation de deux crans des notes de l'Ukraine et la décision de maintenir les notes sous surveillance en vue d'une nouvelle dégradation ont été déclenchées par l'intensification de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie", explique Moody's dans un communiqué.

L'agence souligne que l'invasion compromet la capacité de l'Ukraine à assurer le service de sa dette. De plus, l'invasion a un grave "impact" sur la force économique et budgétaire de l'Ukraine "en raison des dommages considérables causés à sa capacité de production".

Moody's estime en outre que le soutien financier international à venir "ne sera pas suffisant pour compenser complètement les risques de liquidités" et les besoins financiers pour rembourser la dette étant donné le coût causé par l'invasion.

2H30: Biden veut "renforcer la relation" avec la Finlande

Joe Biden a estimé qu'il y avait à l'heure actuelle "une occasion de renforcer encore la relation" entre Etats-Unis et Finlande, vendredi en recevant son homologue finlandais, mais sans qu'aucun des deux n'évoque ouvertement une éventuelle adhésion à l'Otan.

La Finlande, pays frontalier de la Russie, "est un allié important des Etats-Unis, un solide partenaire dans les questions de défense, et un partenaire de l'Otan, pour renforcer la sécurité de la mer Baltique", a dit le président américain dans le Bureau ovale. "Je veux vous remercier de votre leadership. Nous en avons besoin aujourd'hui", a déclaré le président finlandais Sauli Niinisto. "Nous avons un partenariat de longue date, de très bonnes relations, et j'espère (...) que nous pouvons les renforcer, entre les Etats-Unis, la Finlande et l'ensemble des pays nordiques", a-t-il ajouté. Aucun des deux dirigeants ne s'est exprimé sur la question d'une potentielle adhésion de la Finlande à l'Otan.

1H20: Nouvelle réunion lundi du Conseil de sécurité de l'ONU sur le volet humanitaire

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira une nouvelle fois en urgence lundi à 15H00 (21H00 en Belgique) sur la crise humanitaire déclenchée en Ukraine par l'invasion de la Russie, à la demande des Etats-Unis et de l'Albanie, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.

A la suite de cette session publique, des consultations à huis clos entre les 15 membres du Conseil de sécurité suivront dans la foulée, cette fois à la demande du Mexique et de la France, à l'initiative d'un projet de résolution qui reste non concrétisé, a précisé à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat.

00H50: Un journaliste britannique blessé par balle dans une embuscade près de Kiev

Un journaliste britannique a été touché par balle dans une embuscade près de la capitale ukrainienne. Stuart Ramsay, correspondant en chef de Sky News, a été blessé dans le bas du dos alors que des tirs ciblaient une voiture transportant son équipe vers Kiev lundi.

Le caméraman Richie Mockler a également été touché par deux balles mais a été protégé par son gilet pare-balles avant que l'équipe ne parvienne à s'échapper et à se mettre à couvert. Ils ont ensuite été secourus par la police ukrainienne.

Sky News a diffusé les images de l'incident vendredi soir. Selon les victimes, l'attaque était menée par des commandos russes.

L'équipe de Sky News est depuis rentrée au Royaume-Uni.

00H25: La Russie bloque Facebook et punit de prison les "mensonges" sur l'armée

La Russie a bloqué vendredi Facebook, restreint l'accès à Twitter et procédé à un sévère tour de vis contre les médias, introduisant de lourdes peines de prison pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée", en pleine invasion de l'Ukraine.

Les mesures prises renforcent l'arsenal des autorités pour contrôler le récit qu'elles font à la population russe de l'invasion de l'Ukraine, présentée comme une opération limitée visant à protéger les Ukrainiens russophones d'un "génocide".

Un amendement introduit diverses peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison en cas de propagation d'informations visant à "discréditer" les forces armées russes.

Un deuxième prévoit des sanctions pour les "appels à imposer des sanctions à la Russie", confrontée à de dures mesures de rétorsion occidentales pour son invasion de l'Ukraine.

00H10: L'Italie saisit le yacht d'un oligarque russe

L'Italie a annoncé vendredi avoir saisi le yacht d'un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et visé par les sanctions de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"La police italienne vient de saisir le Lady M, un yacht d'une valeur de 65 millions d'euros appartenant à Alexei Mordachov, stationné à Imperia (Ligurie, nord-ouest de l'Italie), conformément aux sanctions récentes de l'UE", a annoncé sur son compte Twitter le conseiller de presse du chef du gouvernement italien Mario Draghi, Ferdinando Giugliano.