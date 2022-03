Depuis que le Kremlin a restreint l'accès aux plateformes en ligne comme Twitter et Instagram ces derniers jours, les Russes perdent rapidement l'accès aux informations ne provenant pas du gouvernement sur la guerre en Ukraine.



Un groupe de développeurs polonais a mis en ligne un site Internet qui permet à n'importe qui de communiquer de manière aléatoire avec des Russes, dans le but de les alerter sur la guerre en Ukraine et de contrer ainsi la désinformation mise en place par le pouvoir.

Sur une base de données de 20 millions de numéros et 140 millions d’adresses e-mail, Squad303, le site Web en question, génère aléatoirement ces numéros et adresses mail et permet à n’importe qui de les contacter, nous apprend The Wall Street Journal.

Depuis la mise en ligne de Squad303, le 6 mars, ses créateurs ont déclaré que près de 7 millions de SMS et 2 millions d'e-mails ont été envoyés à des russes depuis le monde entier. "Notre objectif était de percer le mur de censure numérique de Poutine et de faire en sorte que le peuple russe ne soit pas totalement coupé du monde et de la réalité de ce que fait la Russie en Ukraine", a déclaré un porte-parole du site internet



Grâce au site Web, nos confrères The Wall Street Journal ont pu s'entretenir avec un étudiant en droit de 25 ans originaire de Moscou. Il a déclaré au journal qu'il s'opposait à la guerre, mais qu'il n'avait pas l'intention de protester contre celle-ci par crainte de représailles du gouvernement. "Suis-je censé risquer mon éducation, mon avenir? Je sais que Poutine tue des gens en Ukraine, mais ce n'est pas de ma faute, je ne tue personne et je ne soutiens aucune guerre."



Si ce site permet aux internautes d’informer des milliers de Russes de la guerre en cours et de contourner la censure du Kremlin, il ne garantit pas en revanche la sécurité totale des destinataires. La police locale a déjà été aperçue en train de vérifier les téléphones mobiles d’individus, allant même jusqu’à lire leurs échanges personnels.