Deux hauts diplomates américain et chinois ont entamé des discussions lundi à Rome pour faire le point sur l’invasion ukrainienne et ses répercussions au niveau mondial. Des discussions qui se déroulent dans un climat tendu, suite aux informations publiées par le New York Times selon lesquelles la Russie a demandé l’aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine. La Chine, qui s’est toujours abstenue d’appeler à un retrait des troupes russes, a tenu à dénoncer cette "désinformation" de la part des Etats-Unis.