La Crimée, péninsule annexée par la Russie, et la région séparatiste pro-russe du Donbass à l'ouest de l'Ukraine sont désormais reliés par un corridor terrestre, a fait savoir lundi matin le vice-premier ministre de la Crimée, Georgi Muradov via l'agence de presse publique russe Ria Novosti. "L'autoroute de la Crimée vers Marioupol est sous notre contrôle", affirme-t-il. Il assure que cela va aider les résidents de la région de Donetsk à s'approvisionner en biens humanitaires.

Toutefois, l'Ukraine n'a pas confirmé cette annonce.

La constitution d'une connexion terrestre entre les régions séparatistes d'Ukraine et la Crimée est perçue comme un des objectifs de l'invasion de la Russie en Ukraine.

4h41: La diplomatie ukrainienne critique la politique de l'Allemagne envers Moscou

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a critiqué l'Allemagne pour sa politique à l'égard de la Russie. Lors d'une participation à un débat politique sur la chaîne allemande ARDdimanche, M. Kuleba a accusé l'Allemagne d'avoir contribué à la situation actuelle de la Russie. L'Ukraine espère par conséquent que Berlin va dès lors en faire assez pour stopper la Russie dans son invasion de l'Ukraine, a ajouté le diplomate.

Décrivant l'Allemagne et la Russie comme des "pays partenaires", M. Kuleba a affirmé toutefois escompter que l'Allemagne aide l'Ukraine à obtenir assez d'armes pour se défendre, à punir la Russie avec des sanctions supplémentaires et soutienne l'Ukraine dans sa demande d'accession à l'UE.

Le ministre des Affaires étrangères a reconnu que l'accession au bloc serait un long processus mais a insisté que l'Ukraine appartenait à l'Europe, ajoutant qu'avec l'Ukraine en son seing, l'Europe serait plus sûre.

M. Kuleba a aussi averti que le président russe, Vladimir Poutine devait être arrêté car l'Ukraine n'allait pas être sa seule cible.

3h31: Les "ramifications" du conflit en Ukraine n'épargnent pas les chantiers de construction

L'Association Des Entrepreneurs Belges de grands travaux signale que le conflit en Ukraine présente des "ramifications" qui n'épargnent pas le secteur. La "stupéfiante ascension" des prix des matériaux et les délais de livraison entrainent des "réactions en chaîne imprévisibles aux répercussions exponentielles pour les grands chantiers", assure l'ADEB dans un communiqué lundi. Ces grandes entreprises "appellent leurs clients à réfléchir avec elles aux solutions créatives visant à traverser ensemble les importantes turbulences actuelles".

L'association affirme soutenir le principe préconisé par la Confédération construction d'une formule de révision ou de prix journalier, "la meilleure façon de gérer les relations contractuelles dans ces moments de grande incertitude", stipule le communiqué.

En effet, "de nombreux contrats privés sont actuellement basés sur des prix fixes ce qui, au regard de la conjoncture actuelle, se révèle très pernicieux pour les entreprises qui ne peuvent assumer seules une telle hausse de prix. Lorsqu'elles peuvent la répercuter ce n'est que partiellement, et donc intenable dans ce contexte de hausse spectaculaire", explique l'ADEB

L'association soulève aussi la question de la migration ukrainienne inverse, observant un phénomène de retour de travailleurs ukrainiens, souvent actifs dans la construction et les transports, vers leur pays d'origine pour défendre leur nation. "Une situation qui s'ajoute aux délais prolongés de livraison de matériaux et à l'augmentation des prix", note l'ADEB.

3h23: La Russie a demandé à la Chine un appui militaire et économique

Les autorités américaines avancent que la Russie a demandé un appui militaire à la Chine dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine pays voisin de la fédération, rapportent les médias anglo-saxons dimanche. The Financial Times, Washington Post et le New York Times font partie des médias citant des fonctionnaires américains anonymes qui affirment que Moscou a demandé de l'aide à Pékin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine fin février. Cependant, ces sources ne donnent pas de détails sur les armes ou munitions que la Russie espère de la sorte obtenir.

Selon le New York Times, la Russie a aussi demandé une aide économique pour l'aider à surmonter les sanctions internationales.

Il n'était pas encore clair non plus qu'elle a été la réponse de la Chine à cet égard, selon ces publications.

"Je n'ai jamais entendu parler de ça", a réagi un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington à plusieurs médias.

Le gouvernement chinois n'a ni condamné ni approuvé l'offensive de la Russie et s'est abstenu de la qualifier d'"invasion" par son allié.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a appelé à la retenue dans le conflit ukrainien afin d'éviter une catastrophe humanitaire, mais il s'est également prononcé contre les sanctions internationales contre la Russie.

Un soutien direct de la Pékin à la Russie, mettrait la Chine en conflit avec les partisans de l'Ukraine, notamment l'Union européenne et les États-Unis.

Ces informations ont été publiées avant une réunion entre le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan, et le haut responsable de la politique étrangère de la Chine, Yang Jiechi, prévue à Rome lundi.

Les deux responsables et leurs équipes "discuteront des efforts en cours visant à gérer la compétition entre nos deux pays et discuteront de l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pour la sécurité régionale et mondiale", a indiqué Emily Horne, la porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, dans le communiqué.

"Nous surveillons étroitement la mesure dans laquelle la Chine fournit, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit matérielle ou économique, une assistance à la Russie", a dit dimanche sur CNN Jake Sullivan, ajoutant que "c'est un sujet de préoccupation pour nous".

"Et nous avons fait savoir à Pékin que nous ne resterons pas passifs et ne laisserons aucun pays compenser les pertes de la Russie dues aux sanctions économiques", imposées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, a-t-il insisté.

"Il y aura absolument des conséquences en cas d'importantes actions visant à contourner les sanctions", a prévenu Jake Sullivan.

3h02: Moscou a menacé des compagnies occidentales d'arrestations et de saisies (WSJ)

Les autorités russes, qui ont déjà durci le ton face aux entreprises étrangères souhaitant se retirer du pays, ont directement menacé certaines d'entre elles, les prévenant de possibles arrestations de responsables ou de saisie de leurs actifs, affirme dimanche le Wall Street Journal. Des procureurs russes ont émis des avertissements via des appels, des lettres ou des visites, à l'encontre de compagnies de tous secteurs, dont Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM et Yum Brands, la maison mère des chaînes KFC et Pizza Hut, affirme le quotidien économique en citant des sources proches du dossier.

Ils ont notamment menacé d'arrêter les responsables critiquant le gouvernement ou de saisir les actifs, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle.

Après l'invasion de l'Ukraine, des sanctions économiques sans précédent ont été imposées par des gouvernements occidentaux et une liste grandissante d'entreprises ont annoncé leur retrait de la Russie ou la suspension de leurs activités dans le pays.

Les autorités russes ont multiplié les mesures pour éviter les fuites de capitaux et soutenir le rouble.

Sans aller jusqu'à prononcer le mot "nationalisation", Vladimir Poutine s'est dit pour la nomination d'administrateurs "externes" à la tête de ces entreprises "pour les transférer à ceux qui veulent les faire fonctionner".

Le parquet russe a aussi ordonné vendredi un "contrôle strict" des entreprises étrangères annonçant la suspension de leurs activités. Il a prévenu qu'il surveillerait notamment le respect de la législation du travail, sous peine de poursuites pénales.

Face aux menaces directes, au moins une entreprise a décidé de limiter les communications avec ses employés en Russie de peur que les e-mails et textos soient interceptés tandis que d'autres ont évacué des responsables, affirme le Wall Street Journal.

Coca-Cola, McDonalds, Procter & Gamble et Yum Brands n'avaient pas répondu dimanche soir à une sollicitation de l'AFP.

2h26: Kiev assure que les troupes russes préparent de nouvelles attaques en divers lieux

L'armée ukrainienne a annoncé lundi très tôt que les troupes russes tentaient d'affermir leurs positions dans les zones occupées, maintenir le tempo de leur offensive et de se préparer à de nouvelles attaques, deux semaines et demi après l'invasion du pays. L'enemi se met en formation et déplace des réserves stratégiques à nos frontières", a déclaré l'Etat-major ukrainien dans un bulletin quotidien cité par l'agence dpa. La communication ajoute que de nouvelles attaques sont prévue sur les villes de Kharkiv, Soumy et la périphérie de Kiev.

L'armée ukrainienne annonce aussi que les forces russes ont détruit des infrastructures militaires stationnaires et civiles dans le pays, à l'encontre du droit international.

Les informations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

Au nord, la capitale est désormais "une ville en état de siège", selon les mots d'un conseiller du président ukrainien cité par l'AFP. Ses habitants ont fait des provisions de vivres et de médicaments et les autorités installé des barricades, face à l'étau russe se resserrant toujours plus sur la capitale.

Une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens se tient lundi matin, sous des auspices plus positifs que les précédentes, même si le conflit s'est étendu ces derniers jours à l'ouest de l'Ukraine, aux portes de l'Otan.

Des milliers de militaires ont perdu la vie depuis près de vingt jours et le lancement de l'invasion russe du territoire ukrainien, le 24 février: Kiev faisait état samedi d'"environ 1.300" soldats ukrainiens tués, et Moscou de 498 morts dans ses rangs (unique bilan côté russe, annoncé le 2 mars), alors que le Pentagone parlait de 2.000 à 4.000 morts russes en 14 jours.

Côté civils, au moins 596 personnes ont péri, selon un décompte de l'ONU qu'elle estime sans doute très inférieur à la réalité. Un premier journaliste est mort dimanche, l'Américain Brent Renaud, et plusieurs agences onusiennes ont exigé le même jour l'arrêt des attaques contre les personnels et infrastructures de santé en Ukraine.

00h35: Les autorités de sûreté nucléaire s'inquiètent de la fragilisation des centrales

Le président du réseau des autorités de sûreté nucléaire d'Europe de l'Ouest (Wenra), aussi directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire française (ASN), s'inquiète de la "fragilisation" de la sûreté nucléaire dans l'Ukraine en guerre. "La première question me paraît être la fragilisation de la sûreté, que ce soit à cause des coupures d'alimentation électrique ou à cause des difficultés éprouvées par les personnels pour exercer leur mission" estime Olivier Gupta dans un entretien au quotidien économique français Les Echos daté de lundi.

Des lignes électriques importantes permettant d'assurer une capacité de refroidissement constante sont "détériorées" et la chaîne logistique pour l'arrivée des pièces de rechange sur les sites nucléaires ukrainiens, est "fragilisée", constate-t-il après des réunions d'experts sur le sujet.

A la centrale ukrainienne de Zaporojie, bombardée le 4 mars par les Russes qui l'occupent depuis, "deux lignes" électriques sur quatre "sont toujours fonctionnelles", mais la communication "entre la centrale et l'extérieur est devenue difficile" ajoute M. Gupta.

Pour celle de Tchernobyl, "nous avons conclu qu'il n'y aurait pas de risques significatifs de rejets dans l'environnement" en cas de perte d'alimentation électrique sur une durée longue, a-t-il ajouté.

Mais, "à Tchernobyl, il n'y a plus ni téléphone fixe, ni téléphone mobile et l'Autorité de Sureté ukrainienne n'a pas reçu d'email depuis 24 heures" a déploré le responsable.

A Kharkiv, il a été prévenu de "dommages sur un centre de recherche qui héberge un réacteur piloté par une source de neutrons": "Il y a eu des dégâts sur certains bâtiments, mais à notre connaissance, les matières nucléaires n'ont pas été touchées" a-t-il dit.

00h03: un journaliste américain tué et un autre blessé près de Kiev

Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin (Ukraine), dans la banlieue nord-ouest de Kiev, théâtre de violents combats depuis plusieurs jours, a-t-on appris de sources concordantes. Brent Renaud, un photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. Un journaliste de la télévision publique ukrainienne avait été tué le 1er mars dans le bombardement russe de la tour de télévision de Kiev.

M. Renaud travaillait pour Time Studios sur un projet portant sur le thème des réfugiés, a indiqué le média.

"Nous sommes anéantis par la perte de Brent Renaud", a déclaré le rédacteur en chef de Time, Edward Felsenthal, dans un communiqué. "Nous sommes de tout coeur avec les proches de Brent. Il est essentiel que les journalistes puissent couvrir sans risque l'invasion et la crise humanitaire en cours en Ukraine".

Les deux journalistes américains ont été touchés à la mi-journée alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à l'AFP Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes.

Brent Renaud "a reçu une balle dans la nuque et a été tué sur le coup", a-t-il précisé.

Un journaliste de l'AFP a vu le corps du journaliste tué, qui avait ses papiers d'identité sur lui, y compris une ancienne carte d'accréditation du New York Times.