Moscou a accusé ce mercredi les Etats-Unis d'entraver les "difficiles" négociations russo-ukrainiennes, estimant que le but de Washington était de "dominer" l'ordre mondial, y compris par le biais des sanctions. "Les négociations sont difficiles, la partie ukrainienne change constamment sa position. Il est difficile de se débarrasser de l'impression que nos collègues américains les tiennent par la main", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans un discours devant des étudiants.

"Les Américains partent tout simplement du principe, qu'il n'est pas profitable pour eux que ce processus se termine rapidement", a-t-il ajouté.

"Beaucoup aimeraient faire en sorte que les négociations soient une impasse", a encore estimé le chef de la diplomatie russe, citant la Pologne, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine face à Moscou.

"Les pays occidentaux veulent jouer un rôle de médiateurs. Nous ne sommes pas contre, mais nous avons des lignes rouges", a poursuivi M. Lavrov.

Il a reproché aux Occidentaux "d'abreuver l'Ukraine en armes" par leurs livraisons, destinées selon lui à "garder le plus longtemps possible" Moscou et Kiev "en situation de combats".

M. Lavrov s'est aussi dit "frappé" par l'ampleur des sanctions occidentales adoptées à l'encontre de Moscou pour son offensive en Ukraine commencée le 24 février.

Il a estimé qu'elles étaient destinées à "supprimer la Russie en tant qu'obstacle à un monde unipolaire". "Tout ceci n'est pas à propos de l'Ukraine, mais à propos de l'ordre mondial que les Etats-Unis veulent dominer", a-t-il dit.