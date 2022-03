Même si les sanctions de l'Europe ne visent pas l'industrie pharmaceutique, les entreprises russes pourraient se retrouver sans matières premières et composants importés pour la fabrication de médicaments.

Selon RNC Pharma, environ 80 à 85 % des médicaments russes sont fabriqués à partir de substances importées. En 2021, 76,7 % des matières premières importées en Russie provenaient d'Inde et de Chine, et 19,7 % des pays de l'Union européenne. Au total, 15.800 tonnes de substances pharmaceutiques d'une valeur de 195,4 milliards de roubles ont été importées dans le pays l'année dernière.

L'Europe aurait presque cessé les livraisons, tandis que les importations depuis la Chine et l'Inde, qui comptent pour près de 80% des matières premières pharmaceutiques importées, tarderaient en raison de chaînes d'approvisionnement fortement perturbées.

La durée des stocks locaux est discuté. Certains affirment qu'ils devraient durer de trois à six mois alors que le ministère de l'Industrie et du Commerce russe a déclaré que le stock de médicaments finis de la liste des médicaments vitaux et essentiels et des matières premières pour leur production peut durer jusqu'à un an, pour la plupart des médicaments.

En Russie, le prix des substances importées a augmenté de 30 à 35 % au cours des dix derniers jours, notamment en raison d'une grave dépréciation du rouble, a déclaré Nikolai Bespalov, directeur du développement chez RNC Pharma, à Kommersant. La forte dépréciation du rouble, selon Andrey Gorshkov, directeur général d'Ozon Healthcare (fabricant de médicaments), a également entraîné une hausse du coût de livraison des matières premières.