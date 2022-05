Moscou estime que la procédure de sélection pour désigner le pays hôte ne peut être menée de manière équitable et sans parti pris. La Russie était candidate à l'organisation de l'Exposition universelle 2030, aux côtés de la Corée du Sud, l'Ukraine, l'Italie et l'Arabie Saoudite. Le pays hôte sera choisi l'an prochain mais la Russie a volontairement retiré sa candidature et a informé lundi le Bureau international des Expositions (BIE) de sa décision.

"Nous devons se faire à l'évidence que l'organisation de l'Exposition universelle est une nouvelle victime de la campagne anti-russe lancée massivement par l'Occident pour écarter notre pays de toute forme de coopération", a affirmé le ministère dans un communiqué. "Dans de telles circonstances, il n'y a aucune chance que la compétition se déroule de manière équitable".

La prochaine exposition universelle se tiendra à Osaka au Japon en 2025 tandis que Dubaï a accueilli des millions de visiteurs lors de la dernière exposition universelle, qui était organisée pour la première fois au Moyen-Orient. L'événement s'est tenu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.