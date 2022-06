Le Kremlin a jugé mardi que son offensive en Ukraine se terminerait quand les autorités et l'armée ukrainienne auront capitulé.

"La partie ukrainienne peut mettre fin (au conflit) dans la journée. Il faut ordonner aux unités nationalistes de déposer les armes, il faut ordonner aux soldats ukrainiens de déposer les armes et il faut mettre en oeuvre toutes les conditions fixées par la Russie. Alors tout sera fini en une journée", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine.

Selon lui, aucun délai ni calendrier n'est fixé côté russe: "nous nous orientons par rapport aux déclarations de notre président".

M. Peskov a une nouvelle fois assuré que "l'opération militaire spéciale se déroulait selon les plans", utilisant euphémisme de rigueur en Russie pour parler de l'assaut sur l'Ukraine.

Il réagissait aux propos prêtés au président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 les appelant "à faire le maximum" pour mettre un terme au conflit qui ravage son pays avant la fin de l'année.

La Russie a lancé une vaste offensive militaire contre l'Ukraine le 24 février pour "démilitariser" et "dénazifier" son voisin, l'accusant d'un prétendu génocide des populations russophones.

La résistance acharnée des forces ukrainiennes a conduit la Russie à revoir ses ambitions et à se concentrer sur l'est du pays. Les combats y sont meurtriers et les avancées russes lentes.

Des pourparlers de paix sont paralysés depuis des semaines, chaque camp rejetant la faute sur l'autre.