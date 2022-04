Des troupes de l'occupant russe auraient utilisé un drone pour larguer une "substance toxique d'origine inconnue" qui a provoqué des problèmes respiratoires, des vertiges et des nausées, entre autres, selon plusieurs signalements, dont certains sur Twitter.

Depuis le début de la guerre, l'Ukraine s'attend à ce que les Russes utilisent des armes chimiques. Après plus de six semaines de combats, la quasi-totalité de la ville portuaire de Marioupol a été conquise par les Russes et les rebelles pro-russes, mais la résistance se poursuit.