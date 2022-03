Alors que le conflit continue en Ukraine, dans ce qui ressemble de plus en plus à une "guerre d'usure", les rencontres diplomatiques des alliés occidentaux se multiplient pour tenter de stopper la Russie. Après son passage à Bruxelles ces mercredi et jeudi, le président américain Joe Biden se rend en Pologne ce vendredi.

Sur le terrain, la situation de la ville de Marioupol, lourdement bombardée, se dégrade encore, les Ukrainiens dénonçant la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie. L'offensive se poursuit aussi ailleurs dans le pays, après des frappes meurtrières jeudi à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Longansk, et des accusations de bombes au phosphore à Roubijné.

07h00 : La guerre en Ukraine fait craindre une "pénurie de lanceurs" spatiaux, selon Rocket Lab

La guerre en Ukraine risque de provoquer une "pénurie de lanceurs" spatiaux, nécessaires pour les constellations de satellites, met en en garde le patron de Rocket Lab, Peter Beck, qui veut faire voler en 2024 son Neutron, une fusée comparable au Soyouz russe. Dans un secteur spatial très imbriqué, la coopération est traditionnellement de mise malgré les tensions géopolitiques. Là "c'est du jamais-vu", estime dans un entretien à l'AFP le patron néo-zélandais de l'entreprise à l'origine d'Electron, seul mini lanceur aujourd'hui opérationnel dans le monde.

05h00 : Biden en Pologne vendredi, près de la frontière ukrainienne

Le président américain Joe Biden se rend vendredi en Pologne, dans une ville proche de la frontière ukrainienne, montant en première ligne de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou, qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure.

04h30 : Les Ukrainiens dénoncent la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie

En Ukraine, la situation de la ville de Marioupol, sur la mer d'Azov, lourdement bombardée, se dégrade encore, les Ukrainiens dénonçant la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie.

Le maire de Marioupol, Vadim Boychenko, a avancé jeudi soir sur Telegram un dernier bilan de 15.000 habitants emmenés "de force" à bord de bus, ainsi que "la confiscation des passeports ukrainiens" d'habitants coincés sur place.

01h03 : Le Brésil "clairement opposé" à l'exclusion de la Russie du G20

Le ministre brésilien des Affaires étrangères a indiqué jeudi que le gouvernement du président Jair Bolsonaro était "clairement opposé" à l'idée d'exclure la Russie du G20, comme suggéré notamment par les Etats-Unis.

"Nous avons vu l'émergence d'initiatives dans divers organismes internationaux visant à expulser la Russie de ces entités ou à suspendre sa participation. Le Brésil s'y est clairement opposé (...) conformément à notre position traditionnelle en faveur du multilatéralisme et du droit international", a déclaré Carlos França devant le Sénat lors d'un débat sur les conséquences de l'invasion de l'Ukrainepar la Russie.

"Le plus important pour le moment serait que tous ces forums, le G20, l'OMC, la FAO, soient pleinement opérationnels. Et pour qu'ils fonctionnent pleinement, il faudrait que tous les pays, y compris la Russie, soient présents", a-t-il ajouté.

00h01 : Zelensky remercie les Européens tout en leur demandant d'en faire plus

À l'issue de leur entretien avec le président des Etats-Unis Joe Biden, jeudi au sommet de Bruxelles, les Vingt-sept poursuivaient en soirée leurs discussions sur l'Ukraine. Ils se sont entretenus par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme ils l'avaient déjà fait il y a un mois jour pour jour, lors d'un sommet extraordinaire de l'UE quelques heures après le début de l'assaut russe. En une dizaine de minutes, M. Zelensky a témoigné de la situation sur le terrain et de la souffrance du peuple ukrainien face à l'agression russe. Il a répété ses remerciements pour les importantes sanctions édictées par l'UE contre la Russie, mais demandé aussi que l'Union en fasse davantage, a-t-on appris à bonne source.

Volodymyr Zelensky a souligné la nécessité de sanctions supplémentaires, notamment dans le domaine de l'énergie. Des États membres comme la Pologne et les pays baltes plaident pour un embargo de l'UE sur les importations de gaz et de pétrole russes, mais d'autres pays, Allemagne en tête, y sont opposés.