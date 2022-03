Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol (sud-est), le bilan humain restant à ce stade indéterminé.

8h13: les voitures privées sont autorisées à sortir de la ville assiégée de Marioupol

Les voitures privées sont autorisées à sortir de la ville assiégée de Marioupol, en Ukraine, a déclaré jeudi le maire Vadym Boychenko. Quelque 6.500 véhicules ont quitté la ville portuaire au cours des deux derniers jours. Il n'y a cependant pas de cessez-le-feu, donc les civils doivent quitter les lieux alors que la ville est sous le feu de l'ennemi, a déclaré M. Boychenko.

07h36 : Le réseau électrique ukrainien est "connecté" au réseau européen

Le réseau électrique ukrainien est désormais "connecté" au réseau européen, ce qui doit aider à préserver sa stabilité et son fonctionnement malgré la guerre, ont annoncé mercredi l'Union européenne et l'Ukraine.

"Nous nous y étions engagés, c'est chose faite: le réseau électrique ukrainien qui fonctionnait depuis le début de la guerre en mode isolé, est connecté depuis ce matin au réseau européen", a écrit sur Twitter Barbara Pompili, la ministre française de la Transition écologique, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.

06h29 : Un navire battant pavillon panaméen coulé par des tirs russes en Mer Noire

Un navire marchand battant pavillon panaméen a été coulé par des tirs de missiles russes en Mer Noire, et deux autres ont été endommagés, a annoncé mercredi l'administrateur de l'Autorité maritime du Panama, Noriel Arauz. Les équipages sont sains et saufs, a-t-il précisé.

"Nous savons que trois embarcations (battant pavillon panaméen) ont été victimes d'attaques par des missiles russes", a déclaré M. Arauz à des journalistes.

L'un de ces navires "a coulé, et deux se maintiennent à flot mais ont subi des dégâts matériels", a-t-il ajouté.

"La marine de guerre russe" interdit à 200 à 300 navires de différentes nations de "sortir de la Mer Noire", a dénoncé l'administrateur de l'Autorité maritime panaméenne.

04h00 : Le président Zelensky promet que l'Ukraine reconstruira les maisons détruites

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que les maisons détruites par les offensives russes seraient reconstruites. Dans un message vidéo partagé jeudi, M. Zelensky a affirmé que les autorités ukrainiennes oeuvraient déjà à un plan de reconstruction. Peu importe les dégâts, le président a fait part de sa confiance dans la capacité du pays à tout reconstruire rapidement.

Il a par ailleurs reconnu que les couloirs humanitaires mis en place pour évacuer des civils n'avaient pas fonctionné mercredi, car les forces armées russes ne s'étaient pas abstenues de tirer.

03h30 : "Plus d'un millier" de personnes s'abritaient dans le théâtre bombardé, selon un responsable local

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol, le bilan humain restant à ce stade indéterminé.

"Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela", a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram.

00h48 : Washington promet une meilleure défense anti-aérienne à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont déjà fourni à l'Ukraine des centaines d'armes antichar et antiaériennes, mais avec les envois d'armement annoncés mercredi par Joe Biden, l'assistance militaire américaine à l'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, plus musclée.

Le président américain a promis d'aider l'Ukraine à se procurer des "systèmes de défense anti-aérienne de plus longue portée" que les Stingers déjà fournis, et va envoyer 100 drones à l'armée ukrainienne pour qu'elle se défende plus efficacement contre l'artillerie russe qui pilonne les villes.