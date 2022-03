Le président américain Joe Biden a assuré lundi qu'il était "clair" que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine, avertissant qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale "sévère".

"Il est dos au mur", a expliqué M. Biden à propos du président russe Vladimir Poutine, soulignant que Moscou a récemment accusé les Etats-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe. "C'est simplement faux. Je vous le garantis", a-t-il insisté lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington.

"Ils (les Russes) assurent aussi que l'Ukraine possède des armes chimiques et biologiques en Ukraine. C'est un signe clair qu'il (Vladimir Poutine) envisage d'utiliser ces deux types d'armes", a-t-il poursuivi.

Le président américain réitère ainsi un avertissement lancé au début du mois après que des représentants russes ont accusé l'Ukraine de chercher à cacher un programme supposé d'armes chimiques soutenu par Washington.

"Maintenant que la Russie a émis ses fausses accusations et que la Chine semble faire sienne cette propagande, nous devons surveiller tout possible recours par la Russie à des armes chimiques ou biologiques en Ukraine", avait prévenu la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki sur Twitter.

Joe Biden a répété lundi que l'utilisation de telles armes exposerait Moscou à une rétorsion "sévère" de la part des puissances occidentales, sans préciser leur nature.

Vladimir Poutine "sait qu'il y aura des conséquences sévères en raison du front uni de l'Otan", a-t-il averti, sans plus de précision.

M. Biden a aussi assuré avoir averti son homologue russe d'une forte réponse américaine en cas de cyberattaques contre les infrastructures vitales des Etats-Unis.

"Nous avons eu une longue conversation à propos des conséquences s'il s'adonnait" à des cyberattaques, a déclaré le président américain en référence à un sommet avec son homologue russe l'an dernier à Genève.

05h30 : Zelensky prêt à discuter du Donbass et de la Crimée avec Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt lundi à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un "compromis" sur le Donbass et la Crimée pour "arrêter la guerre".

Tout compromis au sujet de ces territoires devra toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum, et être accompagné de garanties de sécurité pour son pays, a-t-il cependant averti. Et il a également prévenu que l'Ukraine sera "détruite" avant de se rendre.

4h30 : L'Assemblée générale de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur le conflit

L'assemblée générale des Nations Unies se rassemblera mercredi dans l'objectif de dégager une nouvelle résolution sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un projet de résolution relatif aux conséquences humanitaires de la guerre devrait obtenir une large soutien parmi les 193 membres de l'ONU. Il était vraisemblable, mais encore incertain, qu'un vote aura lieu mercredi, selon des diplomates.

Selon ces sources, l'objectif est d'atteindre au moins 141 votes en faveur du document, comme cela fut le cas pour une précédente résolution sur ce conflit, adoptée par l'assemblée générale en début de mois.

Le projet de cette nouvelle résolution, consulté par l'agence de presse dpa, demande entre autres une cessation immédiate des hostilités par la Russie envers l'Ukraine, en particulier des attaques visant des civils ou des infrastructures civiles. Le document demande aussi à Moscou de retirer ses forces armées de l'Ukraine immédiatement.

Un autre projet de résolution a aussi été déposé par l'Afrique du Sud et ne fait pas mention de l'agression de la Russie. Il n'est pas établi si celui-ci sera soumis au vote.

04h00 : Le Japon proteste contre l'abandon par Moscou de pourparlers de paix avec lui

Le Japon a "fermement" protesté mardi contre la décision de la Russie d'abandonner les négociations pour un traité de paix entre les deux pays en raison, selon Moscou, de la "position inamicale" de Tokyo sur le conflit en Ukraine. "Cette situation est (en fait) le résultat de l'agression russe en Ukraine", a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida devant le Parlement à Tokyo.

"La tentative (russe) consistant à déplacer cette question vers les relations entre le Japon et la Russie est extrêmement injustifiée et absolument inacceptable", a-t-il ajouté.

03h25 : Réunion de l'UE avec le ministre de l'agriculture interrompue par une alerte à la bombe

Une vidéoconférence entre les ministres européens de l'agriculture et leur homologue ukrainien Roman Leshchenko a rapidement dû prendre fin à cause d'une alerte à la bombe en Ukraine. M. Leshchenko participait à distance à cette réunion des ministres à Bruxelles quand des sirènes ont retenti dans le lieu non divulgué où le ministre ukrainien se trouvait, a confirmé le ministre français de l'Agriculture, Julien Denormandie, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.

03h00 : La France achemine 55 tonnes d'aide humanitaire vers l'Ukraine

La France a acheminé lundi 55 tonnes de matériel médical, informatique, de lait pour enfants ainsi que des groupes électrogènes vers l'Ukraine via la Pologne, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.

02h00 : Marioupol refuse de capituler

L'Ukraine ne "déposera pas les armes et ne quittera pas la ville" assiégée de Marioupol (sud), a déclaré sa vice-Première ministre, ignorant un ultimatum russe.

L'Union européenne a dénoncé les destructions indiscriminée dans la ville assiégée comme un "crime de guerre majeur" et décidé de doubler son soutien financier pour les achats d'armements envoyés à Kiev.

00h30 : Un yacht de l'oligarque russe Abramovitch amarré en Turquie

Un yacht appartenant au milliardaire russe Roman Abramovitch a accosté dans le sud-ouest de la Turquie, pays qui n'applique pas les sanctions occidentales contre les oligarques russes, dont le propriétaire du club de Chelsea.

00h01 : La Russie bloque le site de la chaîne française Euronews

Le régulateur russe des médias a bloqué lundi l'accès au site de la chaîne française Euronews, nouveau média interdit en Russie sur fond de contrôle accru sur les informations liées à l'offensive en Ukraine. Le motif de ce blocage n'a pas été précisé.