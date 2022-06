"Hier, à 21h46 heures locales (20h46 à Bruxelles), Tchortkiv a été touchée par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire", a affirmé le gouverneur régional, Volodymyr Trouch lors d'une conférence de presse diffusée sur Facebook, précisant qu'"il y avait 22 blessés, tous hospitalisés".

Parmi les victimes, "il y a sept femmes et un enfant de 12 ans", a poursuivi le gouverneur.

Selon M. Trouch, également chef de l'administration de la région de Ternopil, dont dépend Tchortkiv, "une installation militaire a été partiellement détruite" dans la frappe, "et des habitations résidentielles ont été endommagées".

Tchortkiv, qui comptait un peu moins de 30.000 habitants avant l'invasion russe, se situe à 140 km au nord de la frontière avec la Roumanie et à 200 km au sud-est de Lviv, grande ville de l'Ouest de l'Ukraine.

Au contraire de l'Est et du Sud du pays, fortement touchés par les combats entre armées ukrainienne et russe depuis trois mois et demi, l'Ouest n'a été que très sporadiquement la cible de frappes des troupes de Moscou qui y visent notamment les installations militaires recevant des armes occidentales.

Connexion rétablie entre la centrale nucléaire de Zaporijjia et l'AIEA, annonce Kiev

La connexion entre la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), sous contrôle des Russes depuis début mars, et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est rétablie près d'un mois et demi après la perte des transmissions, a annoncé l'opérateur ukrainien, Energoatom. La connexion avait été perdue le 30 mai, "lorsque les Russes ont coupé l'opérateur de téléphonie mobile ukrainien Vodafone à Energodar", site de la centrale, "avec lequel l'AIEA a un contrat de transmission de données", a affirmé Energoatom dans un communiqué.

"Grâce aux efforts conjoints d'Energoatom et Vodafone, le vendredi 10 juin, la connexion entre les serveurs de surveillance des matières nucléaires du site et l'AIEA a été rétablie", a ajouté Energoatom dans ce communiqué publié samedi soir sur Telegram.

Depuis fin mai toutefois, "toutes les données pour cette période avaient été stockées sur des serveurs sécurisés et transférées à l'AIEA immédiatement après le rétablissement de la connexion (vendredi)", précise le communiqué.

L'AIEA avait indiqué cette semaine "travailler activement" pour organiser une visite à la centrale de Zaporijjia, à laquelle l'Ukraine s'oppose tant que le site est occupé par les Russes.

L'Ukraine estime qu'une telle visite "légitimerait aux yeux de la communauté internationale l'occupation" du site par les forces russes, selon Energoatom.

Les soldats russes ont pris le contrôle début mars de cette centrale située dans la ville d'Energodar, dans le sud de l'Ukraine, séparée par les eaux du Dniepr de la capitale régionale Zaporijjia, toujours elle sous contrôle ukrainien.

Les affrontements qui s'y sont déroulés dans les premiers jours du conflit ont laissé craindre une possible catastrophe nucléaire dans le pays où a explosé un réacteur en 1986 à Tchernobyl.