C'est une séquence pour le moins interpellante qui a été postée il y a quelques jours sur le site de l'Alliance humaine, un groupe adepte des théories du complot, dont le créateur affirme que sa mission est de "réveiller les gens et leur divulguer la réalité de ce monde". Créée en 2020, cette "association" diffuse tous les jours ce qu'elle appelle des journaux d'informations et invite aussi différents invités pour des discussions en visioconférence sur divers sujets de société, dont le coronavirus.

Ce 4 septembre étaient donc réunies quatre personnes, dont Christophe Charret, le fondateur des laboratoires Dietworld, et Astrid Stuckelberger, chercheuse et enseignante à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne. Leur discussion était retransmise sur Twitch, et Astrid Stuckelberger, présentée dans la vidéo comme une docteure, y a tenu des propos effarants. Elle a proposé à ses comparses d'imaginer quels supplices pourraient être réservés aux personnes qui incitent à la vaccination contre le Covid-19.

"C'est trop facile la guillotine par exemple", lance-t-elle d'abord en rigolant, avant de proposer autre chose. "Vous voyez, il y avait un supplice où on mettait une personne au milieu du village, avec un bois sur les épaules", dit-elle, parlant donc d'un pilori, "Eh bien les directeurs d'hôpitaux et les directeurs d'écoles, pour qu'ils s'imaginent un peu, ils devraient rester là comme ça, sur la place publique. Ce serait leur prison". On ne peut plus sérieuse, Astrid Stuckelberger ajoute que "ceux qui vaccinent" devraient être exposés en public, pour "en faire du tourisme". "Avec des billets d'entrée", lance alors, hilare, un des participants à la petite réunion.

"Il faut les neutraliser", intervient ensuite Christophe Charret, avouant qu'il n'est "pas pour les choses létales". "Quel sort appliquent-ils (les directeurs d'hôpitaux, ndlr) aux complotistes les plus 'zélés' ? Ils les foutent en psychiatrie. Et moi, comme je suis un citoyen qui a du bon sens, et que ce sont des malades mentaux, il serait bien de les mettre en psychiatrie", déclare tout naturellement l'homme, "On leur donne les médicaments qui vont bien, et les enfants viennent voir les anciens maîtres du monde". Est aussi émise l'idée d'une sorte de zoo...

Des propos approuvés par les autres invités, qui avouent vouloir tout simplement "humilier" les médecins et autres soignants qui vaccinent la population pour lutter contre le coronavirus. "La mort serait une trop belle douceur", embraye le créateur de l'Alliance humaine, alors que les trois autres intervenants hochent la tête. Une séquence surréaliste.