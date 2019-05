La série documentaire "Brexit: Behind Closed Doors" diffusée sur la BBC a filmé pendant deux ans Guy Verhofstadt, coordinateur du Parlement européen sur le Brexit. L'image renvoyée par l'ancien Premier ministre durant la diffusion a fortement déplu en Grande-Bretagne, entre ses critiques envers Theresa May ou son langage parfois fleuri. Son attitude a été interprétée comme une insulte envers les Britanniques qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne.





"C'est le personnage le plus répugnant de Bruxelles", lit-on. "Même l'ivrogne de Juncker ou le paon de Barnier ne peuvent rivaliser avec l'arrogance détestable du Belge", écrit le tabloïd, décrivant aussi Verhofstadt comme "stupide" et "bavard". Le tabloïd The Sun a donc lancé la contre-attaque en s'en prenant de manière très virulente à l'homme politique belge, dans un article au titre éloquent:, lit-on., écrit le tabloïd, décrivant aussi Verhofstadt commeet





Et son physique n'est pas d'ailleurs épargné puisque sa coupe de cheveux est décrite comme une "coiffure rideau". On ne sait pas trop ce que ça signifie exactement, mais on est à peu près sûr que ce n'est pas très flatteur...