Alors que la France a pris la présidence de l'Union européenne ce 1e janvier, Emmanuel Macron prenait la parole ce mercredi à Strasbourg. Un discours qui n'a pas plu à Yannick Jadot, candidat EELV.

Une intervention qui n'a pas été du goût de Guy Verhofstadt. Le député européen du groupe Renew Europe s'est permis de recadrer le candidat français. "Nos collègues français sont obsédés par l'élection présidentielle. On se trompe de discours. Je pensais que vous étiez sur Antenne 2 (France 2, Ndlr) ou TF1. On n'a pas besoin de ces divisions durant les six prochains mois, mais de l'unité parce que l'heure est grave pour l'Europe. Nous sommes menacés à l'intérieur par Kaczynski et Orban, mais aussi de l'extérieur par Poutine. Il faut donc de l'unité. Pas seulement en France mais en Europe en général ! Monsieur le Président, faîtes ce que vous devez et advienne que pourra".





Une prise de parole applaudie par l'ensemble de la salle.