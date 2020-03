L'ex-magnat d'Hollywood Harvey Weinstein, reconnu coupable le 24 février dernier par un tribunal new-yorkais d'agression sexuelle et de viol, a été condamné mercredi à 23 ans de prison, rapporte Bloomberg mercredi.

La peine prononcée par le juge James Burke est proche du maximum prévu, soit 29 ans. Le producteur n'encourait pas la perpétuité car la justice américaine l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement "prédateur", qui aurait pu lui valoir la prison à vie.

Harvey Weinstein avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et de viol sur l'aspirante actrice Jessica Mann, en 2013.

L'affaire Weinstein a été déclenchée après la publication par le New York Times, en octobre 2017, de témoignages de femmes accusant Harvey Weinstein, alors patron du studio Miramax - l'un des plus grands producteurs de films de notre époque -, de harcèlement sexuel pendant près de trois décennies. Le journal révélait par ailleurs qu'il avait passé des accords avec au moins huit femmes pour acheter leur silence.

Cinq jours plus tard, le magazine The New Yorker citait plusieurs femmes, dont l'actrice italienne Asia Argento, accusant le producteur de viol ou d'agressions sexuelles. Ces articles ont eux-mêmes conduit à de nombreux autres témoignages.

Harvey Weinstein avait finalement été inculpé pour viol et agression sexuelle en mai 2018.