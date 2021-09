Plusieurs routes sont bloquées et des hélicoptères de la Sécurité civile ont réalisé des hélitreuillages de personnes emportées ou bloquées dans le Gard. En outre, la Sécurité civile demande aux personnes présentes sur place de se réfugier en hauteur en cas de montée rapide des eaux. Deux personnes ont également été portées disparues ce mardi à la suite de ces intempéries. Les deux individus ont ensuite été retrouvés saines et sauves, selon des informations de BFMTV.

© AFP

© AFP

Le préfecture du Gard précise que le département sera placé, le mercredi 15 septembre 2021 à 6 heures, en vigilance orange "Orages", "Pluies-inondations" et "Crues".

Pour Météo France, ces événements violents sont amenés à se reproduire, en raison du réchauffement climatique. "Dans un climat réchauffé par l’homme, l’atmosphère est plus chargée en vapeur d’eau, les cumuls de pluies associés à ce type d’épisodes météorologiquement classiques deviennent ainsi de plus en plus importants, avec des conséquences parfois catastrophiques. Une intensification des fortes précipitations et une augmentation de la fréquence des épisodes méditerranéens les plus forts", écrit l'institut.