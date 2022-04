Ce n'était pas n'importe quel débat. Pour la première fois, un candidat de l'extrême-droite accédait au débat d'entre-deux-tours - on se souvient que Jacques Chirac avait refusé, lors du séisme de 2002, de se confronter devant les Français à son opposant de l'époque Jean-Marie Le Pen. Sa fille, Marine Le Pen, en 2017, qui porte alors un parti qui se nomme toujours le Front National (il deviendra Rassemblement National en 2018), sera donc la première de son bord politique à s'installer dans le fauteuil de candidat débatteur d'entre-deux-tours. La première femme, aussi.

Pour la première fois toujours, les partis traditionnels et structurants de la politique française, sont aux abonnés absents. La désintégration du clivage gauche (PS) - droite (le parti gaulliste, respectivement UNR, UDR, RPR, UMP puis LR) est amorcée. 2022 l'actera pour de bon, puisque les candidates Hidalgo et Pécresse, ensemble, ont récolté moins de 7% des suffrages. En 2017, à l'international, se dessine avec de plus en plus de clarté l'émergence de ce nouveau clivage, mondialiste VS souverainiste. Pour mémoire, Donald Trump vient d'être élu à la tête de la première puissance mondiale.



Pour la première fois enfin, un homme de moins de 40 ans, à la fois produit du système et désireux de se montrer "disruptif " vis-à-vis de celui-ci, est donné favori à l'accessit suprême.

Les enjeux d'avant débat

Les enjeux sont fort différents pour l'un comme pour l'autre.

Marine Le Pen : Donnée à 40% d'intentions de vote, Marine Le Pen se sent contrainte d'attaquer frontalement son adversaire. Elle opte pour la prise de risques, l'offensive. Elle part avec un déficit de "présidentialité" sur son opposant. Si elle a mené campagne sur la dédiabolisation, la perspective de voir l'extrême-droite accéder à l'Elysée a réveillé la société civile et politique française qui, durant la quinzaine d'entre-deux-tours, va avoir tendance à "refasciser" la candidate. Elle opte pour deux angles d'attaque: primo, elle relègue Macron au statut d'enfant du grand capital débridé, de la mondialisation sauvage, de la France de ceux qui ont de l'argent, de la soumission à Bruxelles. "Quoi qu'il arrive la France sera présidée par une femme : Madame Merkel ou moi-même", avait elle lancé, qualifiant Macron de "candidat à plat-ventre". Deuzio, elle tentera de lui faire payer, maladroitement souvent, son appartenance au gouvernement Hollande (qu'Emmanuel Macron a quitté en cours de route), tentant de faire porter par ses épaules tout le poids des échecs (à ses yeux) du quinquennat achevé. Le qualifiant de "Hollande Junior", elle ira même jusqu'à qualifier la loi El Khomri de loi Macron, ce qui est factuellement incorrect.

Emmanuel Macron : avec 60% d'intentions de vote, Emmanuel Macron est dans une position plus confortable. Il n'a pas le besoin de tenter de renverser la table ou le vote des Français, mais doit confirmer le ressenti général de la majorité, rassurer, rendre encore plus crédible son projet en déclassant celui de son opposante. Derrière le bouclier du vote de barrage républicain, ne pas commettre d'erreur durant l'échange devrait lui assurer la victoire et il le sait.





Les 6 temps forts du débat

Le ton fut donné vite et bien. Première à prendre la parole, Marine Le Pen avait d'emblée sorti le bazooka, qualifiant son adversaire "d'enfant chéri du système", de "conseiller de François Hollande", de "candidat de la mondialisation sauvage, de l’ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme et tout ça piloté par Monsieur Hollande." Macron avait répliqué avec hauteur, et talent : "Vous venez en tout cas de démontrer que vous n’êtes pas la candidate de l’esprit de finesse, de la volonté d’un débat démocratique équilibré et ouvert". Merci en tout cas pour cette démonstration que vous venez de faire Madame Le Pen. Je ne m’attendais pas à autre chose", avait-il poursuivi, soulignant "l’esprit de défaite" porté par sa rivale, qu'il comparait à "l'esprit de conquête français que je porte".

La séquence arrive tôt dans le débat. Elle aura causé bien du tort à la frontiste. Le Pen reproche d'abord à Macron d’avoir permis, en tant que ministre de l’Économie, la vente de SFR. "Je n’étais pas ministre quand SFR a été vendu", répond l’intéressé.

"Évidemment vous étiez ministre, vous avez été à la manœuvre sur l’intégralité de ces dossiers. Monsieur Montebourg refusait que SFR soit vendu à Monsieur Drahi et le jour où Monsieur Montebourg a été remplacé - par vous, Monsieur Macron - eh bien immédiatement, vous avez signé la vente." Marine Le Pen, au même moment, cherche dans ses notes, nombreuses. Macron bondit sur l'occasion : "Oui, cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien de vérifier !", ironise-t-il. C'est là que Marine Le Pen s'effondre, en une phrase : "Janvier 2015 : devant l’Assemblée j’ai pris la décision de permettre à General Electrics de rentrer dans Alstom. Moi. Personnellement", lit-elle. Le boomerang part très vite : " Mais voilà Madame Le Pen vous ne parlez pas du même sujet, vous parlez d'abord de SFR puis d’Alstom et de General Electrics ! Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C’est triste pour vous… Il y en a un qui fait des téléphones et l’autre, ça n’a rien à voir, il fait à la fois des turbines et du matériel industriel, ce n’est pas la même chose".

Pour d'aucuns, cette confusion, bien exploitée par son opposant, avait déjà achevé la crédibilité de Le Pen sur les dossiers industriels.

3. Le coup de l'élève et du professeur

C'est un vieux truc de débatteur, le "Vous n'êtes pas le professeur et je ne suis pas votre élève". Sauf que lorsque Le Pen dégaine le gimmick, elle y induit une dimension supplémentaire et personnelle : Brigitte Macron, épouse du futur-président, a aussi été son enseignante. "Monsieur Macron, je vois que vous essayez de jouer avec moi à l’élève et au professeur mais, en ce qui me concerne, ce n’est pas particulièrement mon truc". D'aucuns trouveront l'attaque indigne, d'autres à propos. Reste qu'elle glisse sur Macron, qui, involontairement ou habilement, ne relève pas.



4. La poudre de perlinpinpin



Peut-être est-ce sorti tout seul. Mais c'est en tout cas devenu un mème, et un slogan vendu sur les mugs de la boutique officielle de l'Elysée : le fameux "poudre de perlinpinpin" brandi par Macron face au caractère à ses yeux irréalisable ou infinançable des mesures de Le Pen. C'est aussi le témoin du vocabulaire déconnecté du réel et un peu désuet souvent utilisé par Macron ("galimatias", "croquignolesque", "carabistouilles",...).

5. "Ils sont là, dans les campagnes..."

Sans doute le moment le plus étrange du débat, du moins pour qui n'avait pas la ref'. Alors qu'Emmanuel Macron dénonce les méthodes des militants du Front national durant la campagne, Marine Le Pen clame: "Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux". Elle accompagne son propos d'une gestuelle pour le moins particulière, et le ponctue d'un rire décalé. Quelle mouche l'a donc piquée ? En réalité, Marine Le Pen fait référence à un discours prononcé précédemment par Emmanuel Macron durant la campagne. Son rival avait alors déclaré, parlant des militants FN: "Ils sont là, ce sont eux nos vrais ennemis, vous les croisez dans les rues, dans les campagnes, sur la Toile, bien souvent masqués, aussi haineux que lâches. Vous les connaissez. Le parti des agents du désastre, les instruments du pire : l'extrême droite française".

C'est ce passage que Marine Le Pen tente de tourner en dérision, reprenant l'idée du générique des "Envahisseurs", la série américaine des années 1960. L'effet ne lui fut pas vraiment profitable.

6. Le coup de grâce : l'euro

C'est le point sur lequel elle aurait dû le plus bosser, celui sur lequel les Français, même parmi ses sympathisants, étaient les plus sceptiques. C'est celui sur lequel elle coula le plus vite. Deux heures de débat sont déjà passées.

Macron met en avant le manque de clarté du projet lepéniste sur la monnaie commune : "L'euro c'est important. C'est la monnaie avec quoi on paye. On sort ou pas de l'euro? On revient au franc ou pas?" lui demande Emmanuel Macron. "Il faut retrouver notre monnaie nationale, c'est essentiel. Je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et qu'on le transforme en monnaie commune, c'est ce qu'il était avant", réplique Marine Le Pen. "On paiera avec de l'euro, ou pas?", enfonce Macron. "Les banques centrales, les grandes entreprises si elles le souhaitent", répond vaguement la candidate. "Il y aura deux monnaies?", insiste Macron, comme un molosse déterminé à ne pas lâcher son os "Non, pas pour les Français, pas pour les petites entreprises", lâche Le Pen. "Mais à quoi servira l'euro alors?", achève Macron. "Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs?", avance-t-il aussi. Sa question n'obtiendra pas de réponse claire, mais exposera une Marine Le Pen floue, imprécise et peu convaincue de ce qu'elle avance.

Le vainqueur : Emmanuel Macron, par KO technique

C'est incontestable : Emmanuel Macron a remporté, haut la main, le débat de 2017. Trop offensive, trop imprécise sur les dossiers industriels, peu crédible sur les sujets économiques, brouillonne sur l'Europe et l'euro, Marine Le Pen a réalisé ce que son propre camp qualifia de "débat raté", voire de "naufrage". Elle avait pourtant des punchlines efficaces ("Je suis la candidate du pouvoir d'achat, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter", qui a plutôt bien vieilli), mais est apparue insuffisamment préparée et n'a pas achevé son objectif de gain de crédibilité. Emmanuel Macron n'a pas livré pour autant une performance légendaire : son côté suffisant, voire arrogant, resurgissait déjà. Le vocabulaire utilisé ("galimatias", "bêtises", "carabistouilles", "poudre de perlinpinpin") était, également, parfois inadéquat. Mais sur la posture présidentiable, le calme face à l'invective et la connaissance du fond des dossiers, il a incontestablement gagné en crédibilité, à l'inverse de son opposante, ce soir-là, dans ce qui restera un débat particulièrement haché, et chargé en attaques directes. Un vrai match de boxe.

Il se murmure que pour Marine Le Pen, le débat de 2017 fut un traumatisme. Reste à voir si elle a cicatrisé. Ses angles d'attaque seront forcément plus nombreux, variés et pertinents au terme d'un quinquennat dont le bilan macronien est contestable, avec une façon de gouverner que d'aucuns pourront juger de violente. La force du vote de barrage pourrait elle aussi s'étioler, même si Macron reste encore le favori à sa propre reconduction.

Réponse dans quelques heures.