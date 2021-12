Hôpitaux, écoles, distribution, transports… : vers une vague d’absentéisme avec Omicron ? Monde A.C. R. Meu C.M. AvC S.Ta. M.Bs. © JC Guillaume

L’économie tremble sur ses bases face à l’arrivée du variant Omicron. Ce variant, plus contagieux que les précédents, risque d’encore accroître le taux d’absentéisme pour cause de Covid ou quarantaine. Secteur par secteur, on tente de s’adapter. Tour d’horizon.